Una nueva modalidad de estafa avanza en el país. Se trata de un mecanismo de robo mediante el que un grupo de personas controla el usuario de WhatsApp de terceros para, desde allí, pedir a los contactos plata prestada suplantando la verdadera identidad.

Para concretar la estafa, los ladrones realizan un llamado telefónico. Durante esta conversación, en el que se busca ganar tiempo, el desconocido solicita que se llame a un número específico.

También puede ocurrir que, durante esta llamada, ingrese un segundo contacto automático para conseguir un código de verificación de acceso a una aplicación. De este modo el código se redirige al buzón de voz, que puede ser consultado a la distancia por el grupo de estafadores.

Una vez que se hace este segundo llamado, el control de la cuenta de WhatsApp ligada al número desde donde se llamó queda bajo el control de los estafadores, mientras que el usuario queda imposibilitado para entrar.

Es decir, se trata de una típica estafa e Sim Swapping: la duplicación de la tarjeta SIM de un teléfono inteligente. De esta manera, al enviar las billeteras virtuales o aplicaciones de comunicación, los códigos de verificación vía SMS, la persona que duplicó el teléfono se apodera de las aplicaciones.

Cómo prevenirlo

La primera recomendación es no llamar a números desconocidos. De este modo, es imposible caer en la estafa.

Por otro lado, es fundamental activar la verificación en dos pasos que ofrece WhatsApp. Esto último se puede activar desde la configuración de la app tanto en dispositivos iOS como Android.

Finalmente, para quienes reciban mensajes de conocidos pidiendo dinero, la principal recomendación es asegurarse por cualquier medio que se está hablando con la persona verdadera, y no con alguien que suplanta su identidad.

Otros consejos de seguridad

No actuar por desconocimiento. Asesorarse siempre.

No brindar datos personales y códigos de acceso a ninguna persona.

No realizar transacciones sin validar la identidad de la otra parte.

No confiar en contactos que apuran, juegan con la ansiedad y la oportunidad.

No usar siempre las mismas contraseñas, cambiarlas regularmente.

No navegar en páginas sensibles y de pagos sin verificar correctamente la URL.

No usar conexiones poco seguras.