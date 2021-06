La Banda de Música del Servicio Penitenciario Bonaerense presentó un nuevo video musical, esta vez para homenajear al grupo de rock británico “The Rolling Stones”, en una iniciativa que contó con la colaboración del cantante Mariano Hermandorena.

El video homenaje se realizó junto al cantante integrante del grupo de tributo a los Rolling Stones llamado “Majestades” y se interpretan canciones de éxito mundial como (I can’t Get No) Satisfaction, Miss You, Throwaway y Start Me Up.

La producción musical se realizó durante los meses de abril y mayo del presente año y contó con la participación de todos los integrantes de la Banda de Música del Servicio Penitenciario Bonaerense dirigidos por Diego Pisano y Mariana Larrubia.

El trabajo de producción audiovisual estuvo dividido en ensayos presenciales y virtuales debido a las restricciones por la pandemia. Los presenciales tuvieron como objetivo coordinar sonido, instrumentos y voces y los virtuales tuvieron la tarea de coordinar adecuadamente la realización del homenaje.

La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La Banda de Música depende de la Dirección General de Institutos de Formación y Capacitación del Servicio Penitenciario Bonaerense y su directora, María Luján Arbe, al referirse a este homenaje a los Rolling Stones, expresó: “Estas iniciativas se enmarcan en el trabajo que estamos llevando adelante para acercar nuestra la Institución penitenciaria a la sociedad”.

El grupo “Majestades” está conformado por integrantes de las ciudades de “La Plata” y de “Buenos Aires” y se formó en el año 2006 con el objetivo de homenajear a “The Rolling Stones”.

Majestades hace un recorrido por la historia del grupo inglés desde sus comienzos y repasan las distintas etapas que los caracterizaron en los 60 años de historia musical.

La Banda de Rock está integrada por Nicolás “Lobo” Berardi en Batería, Juan Pablo “Chino” Pavón en Bajo, Christian Ferraro en Guitarra y Mariano Hernandorena en Guitarra y Voz. A lo largo de su trayectoria Majestades se presentó en escenarios tanto nacionales como internacionales y compartieron escena con artistas como Jimmy Rip (guitarrista de Mick Jagger), y Shirley King (hija de la estrella BB king) entre otros famosos del mundo del Rock.