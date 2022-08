Este titular a simple vista, se parece a “una noticia más”. Sin embargo es la historia de un sueño como el de tantos.

Seguramente hemos escuchado la frase “los sueños, sueños son…” La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros sueños?

El miércoles 3 de agosto, a las 7:40 hs de Argentina, los integrantes del grupo metalero V.I.D.A de la ciudad de Zárate hicieron su presentación en Alemania, en el Wacken Open Air, la meca del Heavy metal, el festival más importante a nivel mundial en su género que convoca año tras año a diversos grupos.

Esto no es casual, no es fruto de la suerte o del destino. Es fruto de toda una vida de esfuerzos, de perseverancia, de hacer a un lado aspectos importantes para darle prioridad a las ganas de llegar. Y al decir “hacer a un lado” es decir familia, amigos, encuentros, trabajos, gustos, etc.

¿Quién puede decir cuántas veces golpearon esa puerta? Seguro más de una… Pero no se rindieron. Apostaron todo al sueño de hacer la música que aman y representar a su país, a su ciudad.

Ser artista debe ser una de las profesiones más complicadas en la actualidad. A todos les gusta disfrutar un buen show, pero pocos apuestan por los jóvenes valores. Sin importar la disciplina a la que se dediquen. Siempre hay una resistencia a lo nuevo, a lo desconocido.

Estos pibes NO SE RINDIERON y lo lograron!

Les puede gustar o no el Heavy Metal, pueden o no estar de acuerdo con esta disciplina, pero hay que tomarse un ratito para ver el video y permitirse sentir el pecho henchido de orgullo al ver la bandera argentina en el escenario y decir “estos pibes son de acá, son nuestros, de nuestra ciudad”!

A los chicos de V.I.D.A

Solo ustedes y vuestras familias conocen el esfuerzo que han hecho para llegar hasta acá. Solo ustedes saben de sus desvelos, de sus intentos, de todas las veces que recibieron un “no” y de tantas otras que fueron por el “Sí”. Por eso y por todo lo que van a lograr

¡¡GRACIAS!!

¡Gracias por representarnos y llevar “la CELESTE y BLANCA” al otro lado del mundo! Gracias por el grito de “ARGENTINA” en una tierra tan lejana. Gracias por demostrar una vez más que la música nos hermana más allá de cualquier frontera.

¡GRACIAS V.I.D.A!

Vayan por más, vayan por todo! Para que haya miles de titulares como este y no sean “una noticia más”.