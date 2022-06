Por el Profe Jorge “Jota” Pérez*

-¿Es egresada de la carrera de canto en el Conservatorio Nacional de Música?

-Sí.

-¿Es una artista de la voz a nivel internacional y vive en Zárate?

-Sí.

-¿Puede cantar en Washington?

-¿Otra vez?, Yes, of course (sí, por supuesto).

-Entonces, usted es Vicky Velli la voz zarateña, que ha recorrido el mundo desde que su fe católica y el canto se cruzaron en el año 2000, cuando entró en contacto con BANUEV- Buenos Aires, por una Nueva Evangelización.

-¿Cómo puedes explicar al público la idea de “evangelización a través del arte?”

Según la cantante y actríz Vicky Velli, “Evangelio” significa básicamente “buena noticia” y la buena noticia es que "Dios nos ama a todos, así como somos".

Y agrega: “Evangelizar a través del arte es poner los lenguajes artísticos al servicio de anunciar mediante la belleza a Dios, que es todo Bien y toda Belleza.”

La cantante ofrece detalles de su labor a nivel local: “en mi caso, dentro de la comunidad BANUEV y con toda una vida de compromiso en la Parroquia Nuestra Señora de Carmen, la idea es usar la música y el teatro como vehículo para acercar el mensaje de Dios a todas las personas”.

Además Vicky Velli prepara una obra de teatro musical gestada en la ciudad en tiempos de pandemia. La obra está creada, producida y protagonizada de manera compartida con Patricia Puente (actriz y dramaturga zarateña, por adopción). Cuenta con el arte de Yanina Carro y una canción compuesta en conjunto con Justina Sola.

“Desterradas (hijas de Eva)” es el título de la obra, que estrenan con entrada gratuita el sábado 11 de junio a las 20hs, en el Forum Cultural, Pellegrini y Moreno.

“Una de estas mañanas

Vas a levantarte cantando

Entonces extenderá sus alas

Y tomarás el cielo

Pero hasta esa mañana

No hay nada que pueda hacerte daño

Con papá y mamá de pie”

Dice la letra de la famosa canción Summertime (Tiempo de Verano) y Vicky Velli canta de pie, para que su voz y su fe atraviesen el cielo.

Contacto por IG: http://@vicky.velli

MARÍA VERÓNICA VELLI

Lic. y Prof. en Ciencias de la Educación (UBA)

Prof. Superior de Música, esp. Canto (Conserv. Nac. de Música)

Espec. en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus Instituciones (FLACSO)

*Coordina @TANDEM_ZETA Creatividad y Turismo, comunícate por instagram