Por Gastón Calvo... Giuliano Canterini nació el 19 de noviembre de 1944 en Italia y fue uno de los pioneros del rock nacional al tiempo que se convirtió en un exitoso productor.

Nació en La Spezia, una pequeña localidad de poco más de 95.000 habitantes -según el último censo de 2012-, ubicada en la región de Liguria, en el norte de Italia; pero hizo historia en la Argentina y Brasil. Giuliano Canterini, más conocido como Billy Bond, llegó al mundo el 19 de noviembre de 1944.

Inició su camino artístico como cantante de Los Bobby Cats. Luego formó Los Guantes Negros, un grupo de música beat con el que grabó sus primeros discos y realizó presentaciones en distintos lugares, entre ellos en el mítico local La Cueva, del cual luego fue copropietario y responsable.

La Cueva merece un capítulo aparte en la vida de Billy Bond. Si bien existió sólo tres años con ese nombre y bajo la dirección del músico -desde 1964 hasta 1967-, se la considera crucial en la historia del rock nacional porque por ella frecuentaron los principales artistas que dieron nacimiento al movimiento.

A partir de 1966, en pleno gobierno militar, las fuerzas represivas mantuvieron una dura persecución contra el local, sus propietarios, los artistas y el público en general. Los allanamientos se tornaron moneda corriente hasta que, en 1967, la Justicia dictó la clausura definitiva del club, que nunca más volvió a funcionar.

Entre los asiduos concurrentes de La Cueva se encontraban Sandro, Litto Nebbia, Miguel Abuelo, Moris, Tanguito, Oscar Moro, Javier Martínez y Ciro Fogliata, entre otros.

En 1970, Billy Bond y el productor Jorge Álvarez, uno de los fundadores del importante sello discográfico Mandioca, armaron La Pesada del Rock and Roll, que contó con participaciones de músicos de primerísimo nivel, como Luis Alberto Spinetta, Pappo, David Lebón, Javier Martínez, Claudio Gabis, Alejandro Medina y Vitico, por mencionar sólo a algunos.

En una primera etapa, se trató de una banda "abierta" ya que por ella pasaban músicos que provenían de otras agrupaciones. Eso hizo que se constituyera en un verdadero seleccionado del rock nacional.

Sin embargo, es a partir de 1972 cuando la formación de La Pesada se hace estable con Billy Bond en voz y producción, Kubero Díaz y Claudio Gabis en guitarras, Alejandro Medina en bajo y voz, Jorge Pinchevsky en violín e Isa Portugheis y Jimmy Márquez en batería.

El día del "rompan todo"

El viernes 20 de octubre de 1972, en el marco del "Gran Festival del Rock" en el estadio Luna Park, todo se fue de las manos y el descontrol se apoderó de la noche. Además de La Pesada, esa jornada se presentarían Aquelarre, Color Humano, Litto Nebbia, Pappo's Blues y Pescado Rabioso.

Los hechos tuvieron distintas versiones y, como siempre ocurre, con el paso de los años los mitos alrededor de lo sucedido crecieron a niveles insospechados.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Viva en 2016, el propio Bond dio su versión. "Las entradas eran muy caras, el Luna Park explotaba y los pibes de atrás se quisieron ubicar mejor. En eso, el dueño, Tito Lectoure, apareció con la policía, que daba palazos a mansalva", recordó.

"Si dije o no '¡rompan todo!' no importa, ni me acuerdo. Lo que importa es cómo te fajaban y torturaban en esos tiempos. Quedó esa frase y la policía se batió en retirada por 3.000 tipos que se rebelaron. Y los que nos criticaron por el desastre del Luna Park –la prensa, los artistas, los productores– cometieron un grave error. El '¡rompan todo!' fue el primer grito revolucionario de verdad, del rock contra la represión", agregó.

"Muchos dijeron que el rock se moría y que este gordo hijo de puta –o sea yo– no iba a cantar nunca más. Que me iban a hacer boleta y bla bla blá. Pero pasaron 40 años y aquí me ves. Hay gente turbia que aún dice que yo no fui el dueño de La Cueva. ¡Y hasta tengo los recibos de alquiler!".

Al respecto, consultado por La Viola Web en 2012, Alejandro Medina, bajista de Manal y La Pesada, explicó: "Fue durante un momento difícil del país. La policía perseguía mucho a los jóvenes. Las plateas del Luna Park estaban vacías. Tito Lectoure nos había dicho que esa reja nunca se había roto. La verdad que no había buena onda. En nuestro primer tema, estábamos tocando Fiebre de la ruta, empezó todo el problema. Billy nunca dijo 'rompan todo'. Le dijo al público que pase al sector platea".

Los medios de comunicación de la época reflejaron lo ocurrido esa noche. Por ejemplo, el diario La Opinión publicó: "Poco contribuyeron los desatinados intentos del cantante Billy Bond por convencer a la muchedumbre. Lo que siguió fue una desordenada coreografía de precipitados desplazamientos, filas derribadas, butacas destruidas y la extensa expectativa compartida por todos".

Después del Luna y el exilio a Brasil

Tras lo sucedido en esa triste jornada, Bond siguió tocando con La Pesada unos años más. A fines de 1972 sacaron el disco Tontos (Operita) y, en 1973, el Volumen 4. Pero el clima represivo ya era difícil de soportar para él y decidió irse a Brasil junto con Claudio Gabis y Alejandro Medina. Ahí se terminó el grupo y desde ese momento se dedicó a la producción de espectáculos y discos.

"Desde hace décadas produzco enormes espectáculos en Brasil, también más de 200 discos y no pierdo el foco", aseguró Bond en la entrevista citada con Viva.

En Brasil armó su empresa y se hizo amigo de grandes como Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil, entre otros. Además, dirige cine, espectáculos teatrales y tiene más de 700 empleados, entre actores y músicos. Un hombre que nunca para.