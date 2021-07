El 5 de julio de 1964 nacía una de las bandas de rock británico más importantes de la historia de la música popular marcando un estilo propio que trasciende décadas por su originalidad, letras filosóficas y melodías psicodélicas: un combo creativo que fue sin dudas explosivo.

Un 5 de julio pero de 1964, nacía una de las bandas británicas más importantes de la década de los 60´ y que hasta el día de hoy suena como un clásico del rock psicodélico y progresivo que con el paso del tiempo adquirió un perfil hacia un rock sinófnico. El sueño latente: el regreso y reencuentro.

Sin embargo, antes de concretarse como Pink Floyd, la banda pasó por varios nombres como Sigma 6, T-Set, Megadeaths, The Screaming Abdabs, The Architectural Abdabs y The Abdabs, llegando a denominarse The Pink Floyd Sound y finalmente quedarse solo como Pink Floyd.

Inicialmente el grupo estaba formado por el batería Nick Mason, el teclista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda.

Bob Klose fue guitarrista inicialmente por un corto tiempo, pero no llegó a aparecer en ningún disco. Por su parte, el errático e impredecible comportamiento de Barrett, causado por el excesivo consumo de drogas, especialmente LSD, hizo que su amigo David Gilmour se integrara al grupo en diciembre de 1967 y que quedase definida la formación clásica del grupo tras la marcha de Barrett en abril de 1968.

El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en enormes éxitos comerciales, como The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979) siendo a su vez estos considerados de los discos más influyentes en la historia de la música popular.

En 1976 el grupo decidió tomar un descanso donde todos sus integrantes a excepción de Roger Waters, tomarían diferentes, sin embargo Waters mantenía dos proyectos con respecto a Pink Flyod, The Pros and Cons of Hitch Hiking y The Wall, donde este ultimo sería la excusa para el regreso de la banda.

En 1979 salió a la luz The Wall, compuesto prácticamente por Waters, con el cual regresaron a los primeros puestos con la canción “Another Brick in the Wall”, canción con que los dejamos, para recordar a esta mítica banda, del álbum The Wall, 1979, en su versión de 3 partes.