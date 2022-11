Por Eduardo Fabregat...

A veces estás escuchando a Pixies y decís "esa guitarra está desafinada". Pero no, es Joey Santiago reinventando las escalas porque le estaban faltando unas notas, o las que estaban no le servían.

* * *

El primer disco de Virus, Wadu Wadu, tiene tapa gris. El primer disco de Los Abuelos de la Nada tiene tapa gris. Y sin embargo llenaron de color al rock argentino de principios de los ochenta.

* * *

Cantar de principio a fin una canción de Bob Dylan sin equivocarse ni una vez es una tarea titánica.

* * *

Cuando era chico Eddie Van Halen tocaba la batería, pero un día descubrió que para eso le alcanzaba con tener diez dedos. Y todo el mundo sabe que Eddie Van Halen tenía más de diez dedos.

* * *

En 1994, la casa de subastas londinense Sotheby's subastó un rulo de Ludwig Van Beethoven, que fue adquirido en 7300 dólares por la Asociación Beethoveniana Americana. Los compradores entregaron 422 cabellos de entre siete y quince centímetros de largo al Argonne National Laboratory de Illinois y al Instituto de Investigaciones McCrone, en Chicago, que echaron por tierra las teorías que señalaban que Ludwig Van había muerto de sífilis. El estudio realizado con un acelerador de electrones reveló una baja presencia de mercurio (elemento con el que antiguamente se trataba esa ETS) y altísimas proporciones de plomo, lo que cambió el diagnóstico por saturnismo: según los científicos, el descubrimiento terminó de armar el rompecabezas de los dolores de Beethoven, su sordera y sus constantes cambios de carácter. Los investigadores teorizaron que la intoxicación por plomo pudo deberse a la arraigada costumbre del músico de beber agua de fuentes calientes, a la vez que apuntaban que en el cabello no había rastros de opio o algún otro analgésico que aliviara sus tormentos. El estudio reveló así que Ludwig Van no era sólo un compositor genial, sino también muy heavy. Y quizá el único músico sordo que logró pasar a la historia por la positiva.

* * *

Si se realizara la cuenta de la cantidad de personas que aseguran haber visto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota "cuando éramos veinte" se descubriría que los Redondos nunca tocaron para veinte personas. Si se realizara la cuenta de la cantidad de personas que aseguran haberse tomado una ginebra con Luca Prodan se descubriría que Luca nunca pudo tomarse una ginebra solo.

* * *

Según la transcripción realizada por Guillermo Vadalá para el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de la Nación, la "Cantata de puentes amarillos" utiliza 42 acordes diferentes, lo cual parece un absoluto despropósito pero Spinetta.

* * *

El 15 de noviembre de 2002, en el Acton Town Hall de Londres, Joe Strummer y Mick Jones volvieron a juntarse en un escenario por primera vez desde 1983, en un show de The Mescaleros a beneficio de bomberos en huelga. En febrero de 2003 The Clash iba a ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame, y se descontaba un show de regreso. Strummer murió de un ataque cardíaco el 22 de diciembre. Los dioses a veces son muy mala gente.

* * *

Luca Prodan, Joe Cocker, Alberto Laiseca y Samuel Beckett también murieron un 22 de diciembre. El 22 de diciembre es un día de mierda.

* * *

El guitarrista de Coldplay, Jonny Buckland, vive angustiado porque cada vez que le regala una púa al público sabe que está aumentando la producción de plástico e incrementando su huella ecológica. Mark Knopfler, en cambio, no puede regalar nada al público porque toca sin púa y tendría que arrancarse los dedos.

* * *

Nadie sabe de dónde salió el mito de Kiss aplastando pollitos en escena. Pero teniendo en cuenta el vestuario, el maquillaje, las botas con plataforma, hubiera sido algo digno de verse. No hay que perder las esperanzas.

* * *

Los Ratones Paranoicos le dedicaron un rock al gato (siamés), pero Los Gatos nunca le dedicaron una canción a los ratones. Tiene lógica: los felinos suelen ser animalitos muy orgullosos.

* * *

Led Zeppelin y Peter Gabriel descargaron tanta pero tanta creatividad y esfuerzo en sus canciones, arreglos y grabaciones que, a la hora de titular sus primeros cuatro discos, se habían quedado sin ideas.

* * *

No hay estudio científico que lo confirme, pero es probable que, dada la tentación y practicidad de imitar solos de guitarra utilizando la regla T, las escuelas industriales hayan dado una mayor proporción de violeros que las bachilleres o comerciales.

* * *

Si Dante Alighieri hubiera llegado a vivir en la era moderna, la Divina Comedia incluiría un círculo de solos de batería sin fin.

* * *

La incorporación de drones para filmar shows de rock eliminó esa molesta interferencia visual de las grúas con cámara. La incorporación de celulares para filmar shows de rock multiplicó la interferencia visual por miles de pantallitas. La tecnología suele ser bastante tramposa.

* * *

No hay vinilo de colores que mejore un disco berreta.

* * *

En 1992, con el lanzamiento del disco debut de los estadounidenses Jackyl, el cantante Jesse James Dupree se hizo célebre por usar una motosierra para el solo de "The Lumberjack". Años después, Jack White logró el mismo sonido pero con su guitarra. Los leñadores, en cambio, no han conseguido aún voltear un árbol con una Gibson Les Paul.

* * *

En la misma línea, Kraftwerk grabó en 1977 Trans Europa Express, un álbum en el que replicó sonidos de trenes para construir canciones. Los intentos de unir las estaciones ferroviarias de Düsseldorf y Berlín a bordo de un sintetizador, en cambio, han sido sumamente engorrosos.

* * *

En la industria de la música pasan un montón de cosas que harían revolver a ciertos artistas en su tumba. Pero ya lo dijo Serrat, los muertos están en cautiverio, etcétera.

* * *

A cualquier artista le gusta que el público cante sus canciones. Pero cantar más alto que el protagonista debería estar penado con la expulsión del local ipso facto.

* * *

Todo el mundo sabe cuándo nació Fito Páez y dónde nació Bruce Springsteen.