Por Victoria Palacios |​ Fotos: KVK (APU)(Por decisión de la autora, el artículo contiene lenguaje inclusivo).

Con sus doce canciones, el disco Reinventango profundiza el proceso de deconstrucción que es la esencia misma de Tanghetto. La comunidad trans, lo no binario, el travestismo, la libertad y el coraje de reinventarse, más allá de los prejuicios de los demás, son el motivo inspiracional del disco que acentúa su estilo “transgénero” como precursor del electrotango. La nominación a los Premios Gardel, como Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental, es un hecho notable porque es la primera vez que un disco de tango electrónico es nominado como mejor disco, y especialmente, porque es también la primera nominación de un proyecto LGBTQ + como el que plantea Tanghetto.

La fusión del tango y la música ciudadana con sonoridades contemporáneas, desde sus inicios, convierten a la banda en el mayor exponente de tango electrónico en el mundo. El nombre Tanghetto proviene, a su vez, de “tango” y “ghetto” rescatando en su combinación la historia e identidad de las comunidades argentinas de exiliados y emigrantes que conforman pequeños “ghettos de tango” en su vida en el exterior.

Cabe destacar que Tanghetto ha obtenido cuatro Discos de Oro y Dos de Platino, dos Premios Gardel de la música y diez nominaciones consecutivas a los premios más importantes de la música, incluyendo tres Grammy Latino. Entre sus más de 25 giras por 300 ciudades de Europa y EEUU, realizaron presentaciones en vivo en escenarios tales como el del Lincoln Center de New York, la O2 Arena de Londres, el Milano Forum Di Assagio, el Symphony Center de Chicago. En nuestro país, se presenta en los escenarios de La Ballena Azul del CCK y La Usina del Arte, entre otros.

Parte de Reinventango fue grabado y mezclado durante la pandemia y contó con Guillermo Fernández, Amores Tangos, Narcotango y Carlos Libedinsky como invitados especiales.

-¿Qué tendría que deconstruirse del tango? ¿Y reinventarse?

Max Masri: ¡Todo! Creo que el tango del siglo XXI tiene que ser un tango del presente. Quizá Piazzolla fue el primero en deconstruir el tango en forma contundente. Respetar la esencia y aportarle algo nuevo a través de la fusión con otros estilos y otros instrumentos. Por otro lado, el tango tradicional es música de otra época que sigue viva, y va a seguir viva, y seguirá por siempre. El tango del siglo XXI tiene que ser tango deconstruido, tango de hoy, tango inclusivo. Reinventarse es refrescarlo con ideas y nuevas influencias. Como pasa con varios estilos de música. El tango no debería haber sido tan rígido.

-¿Cuáles son las dimensiones de su activismo?

M.M.: Dentro del tango, fundé en 2020 el colectivo EAR (invitando a artistas del género como Otros Aires, Narcotango, San Telmo Lounge, Lili Gardes, Tangorra, Las Rositas, etc) de electrotango argentino. En nuestro manifiesto, la inclusión es algo fundamental y esencial. Pedimos ser parte de dos asociaciones de Tango y en alguna fue difícil entrar y que consideren al electrotango como estética tanguera. Todavía los prejuicios tienen su peso. Igual hay pasos fundamentales para que estemos en el mundo LGBTQ; te cuento un par de hechos: Tanghetto fue la primera orquesta de tango en tocar en el primer festival de Tango Queer de Argentina. Hemos tocado en milongas gay desde 2003, 2004. En 2006 editamos, junto a la gente de La Marshall, el video “Mente frágil”, que fue el primer video de tango con temática LGTBQ y con una historia con final no hetero complaciente. Fue censurado del canal de tango pero no de MTV.

En 2012 en el ND Ateneo hicimos un show con baile de tango gay que repetimos en siguientes presentaciones. En 2018, en el Lincoln Center de New York, la pareja de tango que invitamos fue una pareja gay con quienes hicimos una versión tanguera de “Enjoy de Silence” de Depeche Mode. Ese día se dieron clases de tango queer a todos los que quisieran. En 2019 y 2020, dos videoclips de Tanghetto tuvieron galardones varios en festivales LGBTQ, y de inclusión de Estados Unidos. El año pasado, en plena pandemia, hicimos una versión de nuestro tema “Argentinxs” por la celebración de los 10 años del matrimonio igualitario con una pareja gay bailando nuestro tango deconstruido rítmicamente en 7/4.

-¿Cómo fue el proceso de producción de Reinventango? ¿Y el de grabación?

M.M.: Surgió la idea en marzo del 2020. Teníamos algunos temas e ideas grabadas y pensé que sería bueno poner manos a la obra y editar un disco. Tiempo teníamos. Pero fue bastante difícil y llevaba el día entero. Tuvimos que reinventar la forma de comunicarnos. Tuve momentos de cierta ansiedad y bajón como todo el mundo, pero la creatividad ayudó a llevarlos y de alguna forma a capturar artísticamente el momento

- ¿Qué elementos mantienen una continuidad con los discos anteriores y cuáles marcan una ruptura?

M.M.: Ya desde el primer tema hay una ruptura, tiene una "intro" de piano que hace toda la melodía. Los arreglos de cuerdas tienen más preponderancia. Los invitados y su participación. La milonga “Transtango”. El tema “Pies de Dios” fusionando la gambeta De Diego e influencias “piazzolescas” con una melodía bastante original. Es un disco de Tanghetto pero es bastante diferente. Hay más guitarra eléctrica, bajo eléctrico tocado (no programado)...Como similar a los discos anteriores… el bandoneón sigue siendo la voz principal y la tecnología sigue siendo una parte importante del sonido de Tanghetto.

Para escuchar Reinventango: https://tanghetto.bandcamp.com/album/reinventango-2

y próximamente en Spotify y Apple Music.

Producción y mezcla: Max Masri

Diseñado por Masri / Di Paolo / Velázquez

Arreglos: Di Paolo / Velázquez / Max Masri

excepto Blue Tango Too de Narcotango.

Masterizado: Max Masri

**

Músicos

Joaquín Benítez, bandoneón

Aldo Di Paolo, piano

Max Masri, sintetizadores y electrónica

Diego Velázquez, guitarra y bajo

Leandro Ragusa, bandoneón

Daniel Corrado, batería

Antonio Boyadjian, piano

Octavio Bianchi, violín

Regina Manfreddi, chelo

Angel Maher y Esteban Pereyra, chelo

**