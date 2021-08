Por Meke Paradela... Lanzado el 5 de agosto de 1966, el séptimo álbum de estudio de la banda es considerado no solo el mejor de su carrera sino que ocupa los primeros puestos de los mejores discos de la historia. Hoy te contamos por qué sigue sonando mejor que nunca.

A esta altura, los muchachos no necesitaban ya ninguna carta de presentación. Con seis discos en su haber y habiendo dado paso a una beatlemanía que ya había excedido las fronteras británicas, los Fab Four tenían todo a sus pies. Ya habían demostrado con creces que las melodías pop eran lo suyo y que habían cumplido con todos los requerimientos del éxito.

Pero ellos eran más que eso, y se encargaron de comenzar a demostrarlo: un año antes editaron Rubber Soul y empezaron a mostrar elementos que los distinguían de los discos anteriores y elevaron la vara de calidad. Sin embargo, la misma época estaba en pleno proceso de experimentación con la contracultura, las libertades civiles y los procesos de rebeldía de una generación que quiso romper con todos los esquemas y ataduras de sus padres.

Los conceptos filosóficos, la naturaleza y el desarrollo de la creatividad y la mente mediante el consumo de sustancias se convirtieron en los trending topics de mediados de los 60s y esta espiral tuvo su expresión también en la música.

Discos como Pet Sounds de The Beach Boys y temas como Eight Miles High de The Byrds fueron claros indicios de que estábamos frente a otra cosa y que la psicodelia había llegado definitivamente para quedarse. La combinación de todos estos factores dieron como resultado a Revolver, editado en agosto de 1966, que supuso un cambio abrupto en conceptos de la música pop y que demostró que The Beatles tenían espacio de sobra antes de llegar a un techo musical.

La combinación de melodías desde el comienzo de George Harrison con Taxman, pasando inmediatamente después a Paul McCartney con la melancolía de Eleanor Rigby, el orden inverso de la guitarra de Harrison que por error Lennon cargó mal por estar bajo efectos de la marihuana en su tema I’m Only Sleeping, el sitar y la influencia oriental de Harrison en Love You To, el primer tema de la banda en emular el sonido clásico de la India, Yellow Submarine con la voz de Ringo que después aparecería en forma de fichas en formato película, Here, There and Everywhere, una de las mejores baladas de McCartney inspirada en la hermosa God Only Knows del disco Pet Sounds, mostraron la excelencia a la que la banda había llegado junto con innovadoras técnicas de producción que volaron las cabezas beatles.

Sin embargo el pico de la psicodelia va in crescendo hasta llegar a la última pista de Revolver y que fue el clímax total: Tomorrow Never Knows supuso un antes y un después en la música de la banda y que la distingue de cualquier cosa previa. Fue la primera vez que se utilizó en una grabación de The Beatles un tipo de altavoz para obtener efectos como el vibrato a partir de la voz y un sistema que permitió duplicar ese sonido. Solamente con estas cuestiones Revolver se convirtió uno de los discos más influyentes y el tema en el más experimental y psicodélico del grupo. El tema fue compuesto por Lennon, quien se inspiró en el libro “La experiencia psicodélica: un manual basado en el Libro tibetano de los muertos”, de Timothy Leary, Ralph Metzner y Richard Alpert, en donde se refieren a las posibilidades terapéuticas y religiosas de la experimentación con LSD, mescalina y psilocibina.

“En la grabación de Revolver, los Beatles lo probaban todo, sólo para escuchar cómo sonaban las cosas”, dijo Geoff Emerick, ingeniero del disco que se convirtió en una revolución total del rock, aunque probablemente no sea el disco más popular de la banda ni haya arrasado en ventas. En el año 2001, la cadena de televisión VH1 lo situó en el primer puesto de entre los mejores 100 álbumes de todos los tiempos y en 2003, Rolling Stone lo colocó en el puesto 3 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. También fue descrito como "[la obra] de la banda más grande de la historia de la música popular, cuyos miembros alcanzaron su punto más alto a nivel musical en el tiempo exacto".

La pura experimentación sonora, con 55 años encima y que se sigue escuchando tan linda y vibrante como la primera vez.