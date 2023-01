Con décadas de una carrera irrompible en el rock nacional Pedro Aznar decidió ampliar su repertorio con el estilo de música que escuchan muchos jóvenes.

Podría ser el hit menos pensado, la canción del verano, o una incursión olvidable en un nuevo género musical, pero una cosa es segura: Pedro Aznar se animó a arrancar el 2023 con un tema de reggaetón que no tardó en volverse viral. Autotune, beat y caras de sorpresa.

"No voy a cantarle a tu culo" es el título de la composición que Aznar publicó este viernes a través de sus redes sociales. La canción forma parte del disco doble "El mundo no se hizo en dos días", que ya está disponible en disquerías y en las plataformas digitales, que es donde pasan sus días la mayoría de los oyentes.

Aznar presentará su nuevo disco el sábado 21 de enero en el parador Konex, pero algunos de sus seguidores ya le pidieron que haga un Live de Facebook para contar más sobre el tema.

"Yo no voy a cantarle a tu culo / si lo tienes raso o con rulos / porque soy un hombre de principios / yo te cepillo y no lo publico", arranca el intérprete en su nuevo tema, que tiene algo de poesía, pero no de la que su público está acostumbrada.

"Debe ser algún tipo de promesa que hizo para q argentina saliera campeón del mundo! Gracias por tu sacrificio, Pedro", comentó en YouTube uno de los primeros en apreciar el corte.

"'Cuando contestaste el llamado se me puso tieso el pelado.' Pedro Aznar, el último romántico", convino otro usuario al citar al autor en lo que se convirtió en una mesa de amigos en un bar en vez de una sección de comentarios de YouTube.

"'Detrás de esta máscara hay un chico asustado', 300 visitas. 'Se me pone tieso el pelado', 50 millones de visitas. Luis Almirante Aznar", resumió alguien más.

"'Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro', recuerde siempre esa premisa maestro. Y si está sintiendo que su pelado no sé que cosa, quizá haya algunas soluciones más adecuadas que cantarlo, ¡ajajaj! Un abrazo grande Pedro, te quiero igual", contestó otro aficionado.