Hace 35 años Sumo hizo estallar el océano con Llegando Los Monos, su segundo álbum de estudio.

Luca Prodan es un héroe del rock distinto al resto. No tenía una gran melena y no vestía con esos trapos icónicos de los representantes artísticos de los años 80, todo lo contrario, andaba con la cabeza rapada y en múltiples ocasiones de le veía con un vestuario austero. Aún así, aquel visionario lograba representar mucho más el carácter y la pasión de la Argentina con la que se encontró y que le arropó. Junto a su legendaria banda, Sumo, consolidó hace 35 años una de sus piezas discográficas más importantes, Llegando Los Monos.

La música tiene grandes momentos de importaciones y exportaciones, las transnacionales se encargan de transmitir las nuevas tendencias en cada rincón, como si se tratara de algo industrial. En otros casos, la música llega en un pequeño barco y se expande rápidamente, como si se tratara de una bomba. Ahí es que tenemos a Luca Prodan, quien después de haber nacido en Roma, con un padre italiano nacido en el imperio Astro-Húngaro y una madre china hija de padres escoceses, estudió en Gordonstoun School, la misma escuela a la que asistía el Príncipe Carlos de Inglaterra.

Dejó los estudios y vagó por Europa (de hecho su familia lo buscó con ayuda de la Interpol), para después trabajar y robar discos en la tienda de Virgin en Londres y terminar cerca de la muerte por el uso de heroína. Luego de recolocar su vida, decidió buscar un nuevo camino, y la inspiración vendría de una foto que le había mandado su compañero de escuela Timmy McKern, donde se le veía en las sierras de Córdoba, Argentina.

La búsqueda de ese paisaje le hizo cruzar el mundo, y en la valija traía, antes que las transnacionales, toda la influencia del post punk europeo para mezclarla con las influencias del reggae de Jamaica y la potencia del rock argentino generado de la dictadura de Videla, que iba en caída. Así fue que Luca Prodan se convirtió en uno de los principales referentes de la música punk en el cono sur.

Sumo fue una banda de culto en Argentina, aunque el tiempo le supo corresponder. Para el resto de Latinoamérica ha tenido un crecimiento importante en los últimos años gracias al Internet y los servidores de streaming.

La agrupación fue consolidada hasta 1983 con la llegada del saxofonista Roberto Pettinato y el lanzamiento de su demo Corpiños en La Madrugada. La llegada de Ricardo Mollo y Alberto Troglio dio paso a la publicación de su debut, Divididos Por La Felicidad (inspirado en "Love Will Tear Us Apart" de Joy Division), aunque el momento mediático más importante para la banda detonaría en Llegando Los Monos.

"Abajo en la pampa, arriba en la tundra..."

Llegando Los Monos eclipsa muchas de las historias personales más importantes de Luca Prodan dentro de sus canciones. Además parece ser uno de los álbumes más completos debido a la enorme capacidad y libertad creativa de los integrantes, es una obra que mezcla el punk con el rock, el reggae y el new wave de una manera insólita, que sin duda sería el pie inspiracional para bandas que surgían en esos años como Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs y los proyectos que siguieron los integrantes de Sumo, como Divididos o Las Pelotas. Es el lugar 22 en la lista de Mejores discos del rock argentino por la Rolling Stone y no creo tener que dar otro argumento para señalar su importancia y lo fundamental que es dentro de la historia musical.

Abre y cierra el álbum con "Llegando Los Monos", que es una pista de menos de un minuto con silbidos y un ambiente selvático aunque artificial. El significado de esta pista podría referirse a la vuelta de los militares, a la llegada de la banda, o tal vez a una anécdota que contó Luca alguna ocasión, donde la banda gritaba esa frase en las playas de Villa Gesell para avisar que estaban por ahí, ya que no tenían permitido tocar y necesitaban una manera de generar recursos.

Como una estocada potente aparece "El Ojo Blindado", un tema punk brutal, donde las voces se ponen musculosas y a mitad aparece un solo bestial de guitarra. Las repeticiones en los coros hace que este track de poco más de dos minutos se cante y se grite aún en estos años, ya que es uno de los más covereados, y el título deviene de un regalo que le dio la novia de Luca, Mónica Stromp, este era un dije con forma de monóculo, y seguido lo portaba el vocalista.

Sobre una base de bajo hipnotizante de Diego Arnedo fue que nació "Estallando Desde el Océano", quizás el tema más famoso de la banda con el paso del tiempo. Sobre una base entre pop y post punk ochentera con una batería que obtiene eco en los coros es que Prodan interpreta una de sus letras más complejas, que por un momento reinterpreta el poema Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge hecho en 1797. En otra parte de la canción se usa el mismo recurso que David Bowie en "Queen Bitch", aquel "Bipperty Bipperty Hat". Dale play a continuación.

Llegando Los Monos tiene un inicio muy fuerte, el tema que sigue es "T.V. Caliente", que es una confesión de amor y fascinación de Prodan a la actriz italiana Virna Lisi, quien le enamoró gracias a la película El Secreto de Santa Vittoria. Se dice que fue de las pocas ocasiones en que el cantante confesó abiertamente lo que sentía por una mujer. Una historia en contraparte a este tema es, que el mismo día en que murió Luca, su hermano Andrea Prodan, quien era actor, le llevaba a Argentina como regalo una fotografía autografiada por Virna, quien mandaba un abrazo a "Mio Caro Luca".

Con "Nextweek" llega el álbum a la mitad y se puede sentir una vibra potente de furia por parte de la banda. Específicamente en este tema todo estalla en furia gracias a las distorsiones abiertas, las baterías agresivas de Alberto Troglio y un solo de saxofón brutal encarnado por Pettinato en un momento de éxtasis. De hecho por momentos se creía que la canción decía "Dame Nesquik" gracias a la pronunciación del cantante.

"Cinco Magníficos" y "Rollando" por fin dan un respiro gracias a la ligereza que manejan. La primer canción gracias a un oscuro beat ligero hecho con cajas de ritmo y sintetizadores que asemejan violines. Por su parte, el segundo tema es una explosión reggae casi industrial, con una armónica de fondo bastante peculiar.

"Lo peor es la libertad..."

La gente de CBS Récords quería un tema que fuera un "hit", a lo que la banda respondió con "Los Viejos Vinagres", que se parecía en lo musical y lírico a "La Rubia Tarada" de su anterior disco. La canción fue construida en su mayoría por Pettinato en compañía de Germán Daffunchio, y su letra encarna una crítica a los sectores mayores de la sociedad, que les cuesta trabajo asimilar los cambios constantes de la juventud.

Rumbo al final de Llegando Los Monos aparecen nuevas estocadas de reggae con "No Good" y su emblemático coro, así como "Que Me Pisen", que termina por ser una canción con ironía patriótica de alto calibre. Señalar que en estos temas se siente una unión espectacular de la banda, donde cada elemento es tan bien ejecutado que la plenitud logra trascender.

"Heroína" es retomada para este álbum de su demo debut Corpiños En La Madrugada. Una pieza bastante suave en su principio, donde una batería fluida y guitarras limpias acompañan la voz de Luca, quien se emociona de a poco hasta llegar a gritos rasposos y pasionales, siendo tal vez el climax de toda la obra. La historia de este tema nos remonta al suicidio de la hermana de Prodan, quien se metió con su novio a un auto e inhalaron monóxido de carbono. La cercanía al consumo de heroína, que de algún modo fue el detonante para que el artista viajara a Argentina, le da un sentido duro, íntimo y nostálgico.

"Juventud, divino tesoro..."

Llegando Los Monos es un disco excepcional, que parece encajar perfecto con una juventud argentina que dentro de la democracia sufría problemas desgastantes. La constante muestra de energía es el sello de este álbum que en ningún momento viene abajo. El día que la Argentina de Maradona quedaba campeona del mundo en el Estadio Azteca, la agrupación de Hurlingham se presentó en el programa de televisión Feliz Domingo, conducido por Silvio Soldán, donde encarnaron una de las mejores versiones de "Los Viejos Vinagres". En agosto de ese año fue presentado el disco en vivo con distintas funciones en el Estadio Obras Sanitarias.

El encargado de grabar Llegando Los Monos desde las instalaciones de los Panda Estudios fue Mario Breuer, quien trabajó también con Andrés Calamaro, Charly García, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Julieta Venegas, Soda Stereo, Luis Alberto Spinetta y Los Tres, por mencionar algunos ejemplos. La portada es una fotografía de una de las obras del artista búlgaro Christo, que llevaba como nombre Package y fue expuesta en 1961. En sí eran cosas envueltas entre lazos y telas, pero a Pettinato le gustaba creer que era como si ahí estuviera envuelta la banda, y que de esa manera "llegaban los monos".