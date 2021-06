El legendario músico Willy Crook murió este domingo a los 55 años, luego de estar internado en coma farmacológica tras sufrir un ACV el 9 de junio.

La representante artística Paula Alberti confirmó la triste noticia, al tiempo que aseguró que pasadas algunas horas comunicaría el lugar donde despedirán sus restos.

Crook fue saxofonista en "Gulp!" y "Oktubre", los primeros discos de Patricio Rey y Los redonditos de Ricota. Además, trabajó con el Indio Solari, Skay Beilinson, Los Abuelos de la Nada, Charly García y Andrés Calamaro.

En los años noventa triunfó con su banda Funky Torinos. En 2017, además, escribió Memorias improbables, una especie de autobiografía editada por Planeta.

“Entré a los Redondos con dieciocho años y estuve cuatro. Si lo pensamos así, pasé entonces con ellos la cuarta parte de mi vida. No hubo matrimonio ni relación sentimental que me durase tanto. En todos me quedé el tiempo necesario para garantizar la catástrofe (…) Por entonces todavía nadie corría a sacarse una foto con nosotros. Dios, tocábamos en lugares en los que una cabra se negaría a echarse”, es uno de los pasajes dl libro.

En el libro, además, cuenta su vida previa al rock: "Antes de convertirse en la máxima referencia del soul argentino de autor, Willy Crook recorrió el mundo, experimentó las aventuras más tóxicas e insólitas por Europa, fue parte de Lions In Love y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y tocó con casi todos".