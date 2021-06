Por Solange Levinton... La cantante y productora argentina, Claudia Brant, autora de más de 4.000 canciones interpretada por artistas internacionales, lanzó "Manuscrito deluxe", reedición de un disco propio, que definió como "un conglomerado de páginas muy importantes en la historia del pop en español".

La cantante y productora argentina Claudia Brant, autora de más de 4.000 canciones interpretada por artistas de la talla de Ricky Martin, Barbra Streisand y Bruno Mars, lanzó "Manuscrito deluxe", reedición de un disco propio editado hace una década que definió como "un conglomerado de páginas muy importantes en la historia del pop en español" en un contexto donde "la industria musical cada vez se abre menos a nuevas posibilidades".

"Son muy pocas las veces en las cuales la música se abre a posibilidades interesantes, pero ahora creo que la música latina tiene esta cosa de ´ésta fórmula funcionó, vamos todos a hacer lo mismo, y eso me enerva un poco, no encuentro muchas cosas que me llamen la atención", dijo Brant a Télam desde su casa en Los Ángeles, donde vive desde 1998.

Brant nació en la Argentina y a los 22 años firmó su primer contrato con Warner Music, compañía con la que lanzó dos discos: "Claudia Brant" (1991) y "Tu marca en el alma "(1996).

En 1998 se mudó a California y, desde entonces, sus letras fueron grabadas en distintos idiomas (español, portugués, inglés, francés y coreano) con un promedio de 40 lanzamientos al año en las voces de artistas como Michael Bublé, Enrique Iglesias, Jennifer López, Diego Torres, Laura Pausini, entre más artistas.

A lo largo de su carrera, fue nominada a siete Grammy's Latinos y ganó el Grammy Latino por 'Canción del Año' con "Aquí estoy yo" en 2009. La canción que compuso junto a Luis Fonsi "No Me Doy Por Vencido" fue nombrada por la revista Billboard como la canción de la década, por haber ocupado el puesto #1 de las listas latinas con un récord de 19 semanas consecutivas.

Creadora de temas interpretados por Christina Aguilera, Soledad Pastorutti y David Bisbal, entre más, durante el 2020 pandémico Brant sintió el impulso de ponerse nuevamente el traje de cantante para presentar la reedición del álbum presentado en 2011 que contiene ocho temas, entre ellos, "Quien te dijo eso", "Ni rosas ni juguetes", "Invierno" y "No me doy por vencido".

"Este material es una especie de testimonio importante de mi tarea como autora, de poner las canciones, que suelen grabar infinidad de otras voces, en la mía", contó Brant.

El disco también contiene "Hojas del viento", co-creada junto a Nahuel Pennisi; "Juntos", su primer hit en la Argentina y "No me doy por vencido 2021", una nueva versión del tema reescrito por Claudia y Luis Fonsi al inicio de la pandemia.

-¿Qué vigencia tienen estas canciones en un año tan complejo como este?

-Tuve muy en cuenta el contexto porque en épocas de pandemia uno no pudo salir a bailar ni encontrarse con gente, sino más bien se trata de sentarse a reflexionar. Yo necesito escribir buenas canciones, que son las que duran toda la vida. "Manuscrito" tiene eso.

-¿Cuál es el secreto de esas buenas canciones que duran para toda la vida?

- No tengo una fórmula. Un amigo me dijo: "uno no tiene que esperar que lleguen las musas: cuando uno se dedica a escribir canciones, uno las agarra del cuello y hace con ellas lo que quiere". Me pasa eso: me siento a escribir una canción y llega. Yo tengo claro cuando una canción funciona o no, cuando dura para toda la vida como "Bésame mucho", "New york, New York" o "Esta tarde vi llover". Con esa certeza se construye un catálogo que se va a seguir tocando por los siglos de los siglos.

-¿El proceso cambia cuando el tema es para vos o para que lo interprete otra persona?

-Sí y no. En este disco eran todas canciones que grabó otra gente y las hice pensando "esto es para Paulina Rubio y vamos a decir todas estas cosas medio desfachatadas, medio graciosas". Yo la grabé en "Manuscrito" pero no era para mí la canción. "Hojas del viento" era para Nahuel Pennisi pero me tocó en tantos lugares para mi que tenía mucho de esa canción.

- ¿Cómo fue el proceso de composición con él en este contexto?

-Nos conocíamos muy bien pero nunca habíamos escrito juntos. Trabajamos por zoom y fue muy emotivo porque la canción surgió de un comentario suyo, inocente y totalmente despojado. Siempre que empiezo a trabajar con un artista le pregunto: "De qué querés hablar", "qué te está pasando", "qué te emociona decir" y Nahuel me dijo "extraño que mis amigos vengan al patio de mi casa a tomar mate". Y yo, que vivo en Los Ángeles desde los 23 años y siento que no hay nada comparable a comer un asado con amigos en Buenos Aires, literalmente me puse a llorar. La primera semana la canción tiene como 130 mil vistas, que es un montón, y está llena de comentarios que dan cuenta de eso.

-¿Cómo funciona el deseo de grabar álbum propio o estar del otro lado del mostrador?

-Lo más rentable, definitivamente, es escribir una canción por día: una con un artista urbano, otra de cumbia, otra de pop, otra alternativa y otra de salsa. Eso es lo que me ha dado de comer los últimos 30 años. Hacer los discos como Claudia Brant y cantarlos y defenderlos es un gusto que me doy y tengo la bendición de poder hacerlo cuando me da la gana y el tiempo me lo permite.

- ¿Hay un método para escribir canciones para otro artista?

-Tengo que hacer un poco de psicoanalista, ahora con el zoom es más complicado porque cuando escribo con alguien que no conozco no podés avanzar muy profundo. Antes de la pandemia, si venía Bisbal se quedaba 3 días, hablábamos cuatro horas y después nos poníamos a trabajar. Así lográs tener un conocimiento de la persona, de su universo, las cosas que le gustan, lo que no, el carácter que tiene, a donde mejor no ir. Cada persona es un planeta y esa información es la mejor manera de hacer una canción que le calce.

- ¿Cómo ves la música en tiempos de plataformas?

-Yo creo que la música latina tiene esta cosa de "ésta fórmula funcionó, vamos todos a hacer lo mismo". No importa si antes cantábamos baladas o rancheras o si era un artista alternativo. Respeto la música urbana pero es un poco too much. Me parece que tiene que haber espacio para todo. No encuentro muchas cosas que me llamen la atención.