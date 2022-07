El poeta Hamlet Lima Quintana habló poco antes de morir sobre el sentido profundo de la canción, que muchos definen como un himno a la vida.

"El temor a la muerte es el temor a lo desconocido, no el temor a desaparecer, sino el temor a desaparecer sin haber hecho uno lo que cree que tenía que hacer"...

Romperá la tarde mi voz

Hasta el eco de ayer

Quedándome solo al final

Muerto de sed, harto de andar

Pero sigo creciendo en el sol

Vivo

Era el tiempo viejo la flor

La madera frutal

Luego, el hacha se puso a golpear

Verse caer, solo rodar

Pero el árbol reverdecerá

Nuevo

Al quemarse en el cielo la luz del día

Me voy

Con el cuero asombrado me iré

Ronca al gritar que volveré

Repartida en el aire a cantar

Siempre

Mi razón no pide piedad

Se dispone a partir

No me asusta la muerte ritual

Solo dormir, verme borrar

Una historia me recordará

Vivo

Veo el campo, el fruto, la miel

Y estas ganas de amar

No me puede el olvido vencer

Hoy, como ayer, siempre llegar

En el hijo se puede volver

Nuevo

Al quemarse en el cielo la luz del día

Me voy

Con el cuero asombrado me iré

Ronca al gritar que volveré

Repartida en el aire a cantar

Siempre