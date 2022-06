Según los biógrafos de McCartney y de los Beatles, McCartney compuso la canción a partir de un sueño que tuvo en una casa de un amigo en Londres, en la Calle Wimpole, que pertenecía a su novia de entonces, Jane Asher. Al despertarse fue rápidamente al piano, puso en funcionamiento una grabadora de cintas y la tocó, para no olvidarla junto con su sueño.

Inicialmente McCartney temió haber plagiado la composición de otro. Según dijo, "Durante cerca de un mes fui a ver gente del negocio de la música, preguntándoles si conocían esa melodía. Fue como si hubiera llevado algo encontrado a la policía. Pensé que si en unas semanas nadie lo reclamaba entonces sería mía".

Después de convencerse de que no había tomado la melodía de otro, McCartney empezó a decidir qué letra le iría bien. Como era costumbre en los Beatles entonces, mientras encontraba la letra para esta canción, le asignó una letra provisional titulada “huevos revueltos”.

Uno de los versos de esta letra dice "Scrambled eggs / Oh my darling you've got lovely legs". Jane Asher hace referencia a ella en su libro Things He Said Today: "No crean cuando dice Cómo me gustaban sus piernas, eso es una invención. Mis piernas no son bonitas."

Durante la grabación del álbum Help, se colocó un piano en uno de los estudios en donde se filmaba. McCartney aprovechó para cantar "Scrambled Eggs" acompañándose con el piano. Esto irritó mucho a Richard Lester, por lo que le dijo a McCartney que terminara de escribir la canción o se llevaría el piano.

McCartney inicialmente afirmó haber compuesto "Yesterday" durante las presentaciones de los Beatles en Francia en 1964; sin embargo, la canción no se estrenó hasta el verano de 1965.

En ese momento el grupo estrenó dos discos, Beatles For Sale y A Hard Day's Night, por lo que cualquiera de ellos podría haber incluido la canción "Yesterday". Aunque McCartney no ha comentado nunca lo que pasó, es probable que la razón de este largo retraso, pudiera haber sido un hipotético desacuerdo entre McCartney y George Martin con respecto al arreglo de la canción, o, también pudo deberse al rechazo de los otros miembros del grupo.

Lennon comentó que la canción estuvo yendo y viniendo durante algún tiempo: "La canción dio tumbos varios meses antes de estar lista. Cada vez que nos reuníamos para escribir canciones destinadas a una sesión de grabación, reaparecía una vez más. Ya casi la teníamos lista. Paul escribió casi toda la letra, pero no encontrábamos el título adecuado. La llamamos 'Huevos revueltos', a modo de broma entre nosotros. Decidimos que el título solo debía tener una palabra, pero no encontrábamos ninguna adecuada. Una mañana, Paul se levantó, completó la letra y encontró el título. Me entristeció un poco haberla terminado, porque tuvimos muchos momentos divertidos a su costa."