La historia detrás de la canción: Yellow Submarine

Esta canción compuesta por McCartney e interpretada por Starr hizo parte del álbum Revolver de 1966. La letra surgió una noche mientras McCartney se estaba preparando para dormir y pensó en escribir una canción para niños con un submarino amarillo. Aunque la compuso en su mayoría el Beatle, el cantante de Folk Donovan fue quien escribió la frase “sky of blue and sea of Green” (cielo azul y mar verde).

Yellow Submarine fue la primera canción de los Beatles que generó rumores sobre el doble sentido de las letras. Se creía que el submarino amarillo era una referencia a las capsulas amarillas de Nembutol y que las llamaban submarinos porque eran drogas depresoras. McCartney niega estas asociaciones.