Uno de los materiales más emblemáticos e impactantes de la historia del rock, basa su concepto artístico en el existencialismo y la alineación humana.

Pink Floyd es una de las agrupaciones más importantes e influyentes de la historia del rock. Su impacto se extiende en cada uno de sus materiales discográficos, entre los que destacan "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" y el ambicioso "The Wall", que esconde una historia detrás basada en el existencialismo y la alineación humana.

"The Wall" es la undécima producción de estudio de Pink Floyd, publicada el 30 de noviembre de 1979. Fue concebido como un material doble de 26 temas, articulados a través de un concepto que relata la vida de una estrella de rock ficticia llamada Pink, que funge como una proyección de los sentimientos e ideales de Roger Waters.

La idea de "The Wall" le vino a la mente a Roger Waters después de un incidente con una fan de Pink Floyd durante una presentación, en la que una chica se le abalanzó encima y el líder de la banda le escupió en la cara. Entonces, Waters pensó en la idea de construir un muro entre el escenario y la audiencia, debido al rechazo en la idealización de los artistas y la fama, con la intención de que los asistentes a los conciertos se enfocaran en lo que realmente importa: la música.