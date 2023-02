¡Era un tema de relleno! La historia es increíble. Un día nos juntamos en una sala de ensayo que usamos una sola vez en la vida, en Ugarte y Cabildo, para grabar unas versiones de Furtivos y que ya quedaran listas para ir al estudio. Eso lo íbamos a hacer con mi acústica, pero cuando llegué me di cuenta de que me la había olvidado. Así que volví a mi casa a buscarla, y antes de salir, por las dudas, le chequeé la afinación, más que nada porque nosotros fuimos la primera banda del país en tocar con afinación en Sol abierto, y yo ya ni me acordaba de en qué tono tenía cada instrumento.

Acá te abro un paréntesis. El Sol abierto lo descubrimos con Gaby Carámbula en los 80, escuchando “Street Fighting Man” y “Start Me Up” de los Stones. No entendíamos cómo podía ser que la guitarra sonara como si fueran dos. Poníamos la intro de “Start Me Up” una y otra vez, hasta que Gaby, que tiene un oído impresionante, dijo: “A ver, pará, voy a bajar esta cuerda porque me parece que es por acá”. Bajó la quinta de La a Sol, y al toque nos dimos cuenta de que entonces había que bajar también el Mi a Re. Cuando rasgueó por primera vez, explotamos. Estuvimos once horas tocando de corrido. ¡Once horas! Ese sonido era lo mejor que te podía pasar. Se te incendiaba el cerebro. Después Gaby no lo usó tanto para sus proyectos, pero yo quería grabar todo así. De hecho, Furtivos está grabado todo en Sol abierto. No sé si hay otra banda en el mundo que haya hecho un disco entero con esta afinación.

Bueno, vuelvo: cuando chequeo la acústica antes de salir, efectivamente estaba afinada en Sol abierto. Yo había puesto el dedo en el La, y apenas toqué ese acorde, dije: “Uuuh”. Me bajó el “Rock del gato” entero, así de una. A todo esto, Gauvry ya me había dicho que nos estaba faltando una canción para entrar a grabar. Pero no se lo mostré en la sala, lo pelé directamente en el estudio. Cuando lo escuchó, se murió. En la primera toma quedó grabado.

Después la que se dio cuenta de que el tema iba a pegar fue Adriana Mercury, una gran agente de prensa que tuvimos en la época en que nos empezó a manejar Carlos Rodríguez Ares. Escuchá la que hizo: antes de nuestro primer Obras, se fue a una imprenta y volvió con 10.000 programas, que tenían una foto mía y la letra del “Rock del gato”. Esa noche Obras estaba explotado: había 8.000 personas adentro y como 4.000 afuera. Cuando tocamos el “Rock del gato”, se vino abajo mal. ¡Era la presentación del disco y yo no entendía cómo se sabían la letra! Había gente por todos lados, fue una cosa tremenda de experimentar. Por suerte sobrevivimos.

-JUANSE-