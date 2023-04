La historia detrás de la canción: "No me arrepiento de este amor"... Gilda

Por Yeny Ortega Benavides... Uno de los temas más exitosos de Gilda es “No me arrepiento de este amor”, canción que compuso sola y se la dedicó a “Toti” Giménez.

“Nosotros toda la producción que hicimos la compartimos, la hicimos a media y este tema ella me lo quiso dedicar a mí y no tenía sentido que yo firme la coautoría. Así fue dicho por ella, no hay registro, pero así fue”, recordó Toti.

Sin embargo, a José “El Cholo” Olaya, productor de Gilda en ese momento no le gustaba el tema y no quería que lo grabaran.

“No le gustaba el tema, dijo ‘no va’ y nosotros aprovechamos que él se había ido a Perú y lo grabamos y creo que no nos equivocamos”, agregó a modo de anécdota Giménez.

Además reveló que en la mayoría de los discos, la voz de la ídola popular no estaba al 100%. “En ese disco estaba resfriada y no había tiempo de esperar una recuperación, pero se nota poco y por eso en el puente del tema hay una ayuda de un teclado que hace de coro para apoyarla”, confesó.

La canción encabezó su tercer trabajo discográfico “Pasito a pasito con…Gilda”, producido y editado en 1994.

El tema fue versionado por el grupo de rock Attaque 77, por la artista peruana Ada Chur, por la banda de cumbia Pasión Tropical y fue el título de la película sobre su vida que protagonizó Natalia Oreiro.

“El mensaje representa el sentimiento de las personas y la melodía también fue novedosa, por eso tiene tantas versiones, y la película tuvo este título y porque lo cantó ella que tenía toda la magia”, resumió Toti.