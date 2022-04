Por Raúl Álvarez M.... “Mira niñita” es, probablemente, la canción más conocida de Los Jaivas. Escrita por Eduardo “Gato” Alquinta a principio de los setenta, su significado nunca quedó muy claro y es un secreto que su autor se llevó a la tumba.

En las pocas referencias que existe por parte de su autor, fallecido en 2003, está una declaración consignada en la biografía del grupo escrita por Freddy Stock: “Yo iba en la micro de mi casa a Viana (Viña del Mar) cuando se me vino a la cabeza. Llegué donde los Parra y la pude materializar con ellos y Mario”.

La canción fue editada en 1972 junto a “Todos Juntos” en el disco “La Ventana”.

Aurora Alquinta, hija de “Gato”, dijo en 2012 al programa DoReMix que su padre le explicó que la canción se trataba sobre “una joven niña inserta en una secta y que trataba de sacarla de allí. Un día me lo dijo porque le pedí que me aclarara el tema, porque pensé que era para mí. Aunque yo no había nacido cuando la escribió”.

Ankatu, otro de sus hijos, tiene una versión un tanto distinta: “Supe que se la había escrito a mi madre (Verónica Ross, fallecida en 1990). Mi abuelo era uniformado, entonces se entiende un poco la descripción del hombre. “Ojos de cristal” eran los lentes de él, “papel sellado en la piel” era el uniforme”.

El tema, fue descrito por Claudio Parra (tecladista de Los Jaivas) como el primer intento del grupo de hacer una canción más “estructurada”, lejana a las jornadas de improvisación que dominaban sus conciertos.

“Fue una inspiración hermética. Gato nunca contó la historia de la canción y siempre daba respuestas evasivas, no muy convincentes. Parece que algo se guardaba, que era un secreto que nunca contó”, rememoraba el mismo Parra en 2004.

“Es un diálogo entre los hombres y los dioses”, intentó descifrar muchos años más tarde Eduardo Parra desde su residencia en París.

“Nadie va a saber jamás porqué lo hizo ni a quién lo dedicó, es un absoluto misterio. Nunca hablamos del significado de las canciones”, aclaró por su parte el bajista Mario Mutis quien, desde la muerte del cantante, es el encargado de interpretar la canción en vivo.