El año 1971 es el que ve nacer en Argentina a la banda de blues rock y hard rock Pescado Rabioso. La banda estaba integrada por el mítico Luis Alberto Spinetta (voz y guitarra), Black Amaya (batería) y Osvaldo "Bocón" Frascino (bajo).

En 1972 el trío compone la que se convertirá en una de las canciones memorables de la banda argentina, Me gusta este tajo. La canción fue compuesta por Spinetta, Amaya y Frascino, y lanzada por el sello discográfico Microfón como sencillo ocupando la cara A, y siendo acompañada en la cara B por Credulidad.

Me gusta este tajo es un blues con una pegadiza melodía, y contiene unos magníficos solos tanto de guitarra como de piano. En cuanto a la letra del tema, está repleta de fuertes y directas connotaciones sexuales.

La palabra "Tajo" se utiliza en argot argentino para referirse a la vagina, y dicha expresión fue propuesta por Black Amaya, después Spinetta trabajó en la letra de la canción y Bocón y Amaya en la música del tema.

La letra nos habla de las relaciones sexuales libres, sin ningún tipo de connotación amorosa.

La canción tuvo que convivir con la dictadura militar argentina, lo que hizo que el tema tuviera serios problemas con la censura en el país, quedando fuera del repertorio del primer álbum de estudio de la banda, Desatormentándonos.

El tema fue compuesto durante el segundo trimestre de 1972, y el disco fue publicado en septiembre de 1972. Posteriormente, el tema en cuestión fue incluido durante la ultima dictadura militar argentina (1976-1983) en la lista de temas censurados por el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión).

No ayudó tampoco mucho el hecho de que además de las connotaciones sexuales del tema se usara la palabra "mierda", una palaba inusual que ayudaba a reforzar el lenguaje transgresor y agresivo del tema y que se vinculaba a la libertad sexual y la rebeldía social.

Finalizada la dictadura, y recuperada la democracia, el tema fue agregado como bonus track en la reedición del disco Desatormentándonos de 1985.

Me gusta ese Tajo

Que ayer conocí

Me gusta ese Tajo

Que ayer conocí

Ella me calienta

La quiero invitar a dormir

Me gusta ese tajo

Que ayer conocí

Me gusta ese tajo

Que ayer conocí

Ella me calienta

La quiero invitar a dormir

Con sus lindas piernas

Ella me hace pensar

Debo destruir la mierda

De mi gran ciudad

Me gusta ese tajo

Que ayer conocí

Ella me calienta

La quiero invitar a dormir