Por Jorge Fuentes... En febrero de 1994, el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs lanzó al mercado la canción “Matador”, segundo single del álbum recopilatorio “Vasos vacíos” (el octavo de la banda), que se convertiría en su canción más popular y representativa, siendo considerada en la actualidad como uno de los temas más famosos y emblemáticos de la música latinoamericana de los años 90′.

Flavio Cianciarulo, bajista de Los Fabulosos Cadillacs y compositor de la canción, que fue grabada en agosto de 1993 en los estudios A&M de Los Ángeles, Estados Unidos, relató en una entrevista a la revista Rolling Stone que “Matador” es una canción que, aunque fue concebida como una más, superó todas las expectativas. Había estado en el Pelourinho (barrio pobre de la ciudad de Bahía, en Brasil) y me había volado la cabeza la rítmica de los tambores bahianos. Y como todo gordo entusiasmado e impulsivo, me traje la locura de hacer una canción arriba de los tambores”.

Cianciarulo agregó que “la canción está plagada de elementos bahianos. Que no me escuche Sting, pero la base es muy parecida a “Walking on the moon”. Y como es mi costumbre, escribí la letra pensando casi exclusivamente en llenar el espacio que para eso tienen las canciones. Inventé un Matador, un tipo que no existe, supuestamente comprometido socialmente. El personaje, yo no. Es como un cuento. Si escribo Flash Gordon, no tengo por qué ser Flash Gordon. A lo sumo, podría ser Flash Gordo”. La canción “Matador”, a poco de ser publicada, se transformaría en un tremendo hit internacional en toda Latinoamérica gracias a su endiablado ritmo, una mezcla de candombe, rock latino, ska y sonidos afrocaribeños, además de los instrumentos de cuerda, percusión y viento, claramente identificables.

Y, tal como relató Flavio Cianciarulo, la letra de la canción “Matador”, que comienza con la conocida frase “Me dicen el Matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan”, recogía la épica de un héroe latinoamericano ficticio que lucha contra lo que considera injusto y que muere en defensa de la búsqueda de un mundo mejor, que pelea y pierde la vida en defensa de la igualdad, libertad y fraternidad, al estilo de muchos libertadores latinoamericanos. “Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por el sólo hecho de pensar distinto”, dice otra parte de la letra. La canción también se relacionaría con diversos personajes, en especial revolucionarios, del continente latinoamericano, como nuestro compatriota Víctor Jara, mencionado en la letra, icono de la izquierda chilena alevosamente asesinado en el estadio Chile después del golpe de Estado de 1973. En una parte de la letra, el cantante Vicentico Fernández Capello, refiriéndose a Jara, cantaba: “¡Mira, hermano, en qué terminaste por pelear por un mundo mejor! ¿Qué suenan? Son balas, me alcanzan, me atrapan. ¡Resiste! Víctor Jara no calla”.

Otro personaje al que se alude en esta canción es León Santillán, que también le dio título a otro popular tema de Los Fabulosos Cadillacs. Este, al parecer, sería un personaje ficticio creado por la banda, aunque otros alegan que fue un revolucionario argentino que murió a manos del gobierno.

La canción “Matador”, aparte de ser tocada insistentemente en las radioemisoras a partir de 1994, ganaría una popularidad continental gracias a su videoclip, dirigido por Pucho Mentasti, director de cine publicitario, y que contó con la participación del prestigioso actor español Eusebio Poncella, quien se hiciera famoso en su país participando en las primeras películas de Pedro Almodóvar (“Matador”, “La Ley del deseo”). Este videclip grabado en 1994 recibiría el premio “Video de la gente” en el año 2006, resultando elegida segunda en el ranking de los “100 videos más MTV”, sólo siendo superada por la canción “Thriller” de Michael Jackson. En Estados Unidos, la canción “Matador”, que posteriormente aparecería en la banda sonora de varias películas y sería versionada por numerosos artistas, se volvería sinónimo de “rock en español”. El reconocido periodista y crítico de música norteamericano Chuck Eddy llegaría incluso a equiparar la intensidad del tema con la experiencia de escuchar a Led Zeppelin en los años 70. “A una década y media de su lanzamiento, “Matador” puede ser el sencillo de rock más grande de los años 90″ “, aseguró Eddy en el año 2009.