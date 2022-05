Del italiano que llegó de Londres en 1981 para cambiar definitivamente el rock argentino. Originalmente llamado “Una noche en New York City”, el tema que abre el primer disco de Sumo: “La rubia tarada”.

Luca Prodan, el líder de SUMO, es un agudo observador de la sociedad argentina, a pesar de ser extranjero. Nacido en Italia y criado en Escocia, recaló en nuestro país invitado por su amigo Timmy McKern, tratando de librarse de su adicción a la heroína.

Una noche Luca va a la disco New York City, en aquel momento un ícono de las ‘caras conchetas’. Rápidamente saca una radiografía exacta de ese ambiente que no le agradaba en absoluto. A los pocos días llega a la sala de ensayo con una letra escrita en un papel, cuyo nombre era “Una noche en New York City”. La banda empieza a tocar y Luca canta arriba. Recuerda Germán Daffunchio, guitarrista de la banda: “Las primeras veces la palabra ‘tarada’ era como muy fuerte; en esa época nadie hablaba de taradas, ni de rubias estúpidas y aburridas, ni del pelo de hoy, ni de Fiorucci, y eso fue para mí lo groso”.