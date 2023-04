Por Alejandro Rapetti... Incluido en el disco La grasa de las capitales, de 1979, el tema fue alabado por Luis Alberto Spinetta y versionado por Fito Páez, Joaquín Sabina y Os Paralamas do Sucesso.

Allá por los años 90 le preguntaron a Luis Alberto Spinetta cuáles temas de Charly García le hubiera gustado escribir, y nombró varios. De pronto hizo una pausa y mencionó con gran admiración “Viernes 3 AM”. Y añadió: “No solo a mí, a (John) Lennon y a (Paul) McCartney les hubiera gustado escribirlo”.

La canción de Serú Girán en la que un tipo se llevaba el caño a la sien y –apretando bien las muelas– gatillaba no una sino tres veces (”bang bang bang”), para muchos es la crónica cantada más poética y perfecta de un suicidio. Fue incluida en el álbum La grasa de las capitales, de 1979, y luego fue censurada por la Junta Militar que el 24 de marzo de 1976 había tomado el control y anunciado la implementación del llamado plan de “reorganización nacional”. De esta manera, comenzaba a controlar lo que se podía leer, decir, hacer y hasta qué música había que escuchar, para lo que se confeccionaron listas negras con los temas que no podían ser pasados por las radios. Algunos artistas fueron prohibidos y tuvieron que dejar el país. Charly optó por un sentido más poético, y así logró la difusión de sus canciones donde apelaba a las alegorías o metáforas y no al mensaje directo.

“La fiebre de un sábado azul / Y un domingo sin tristezas / Esquivas a tu corazón / Y destrozas tu cabeza / Y en tu voz, sólo un pálido adiós / Y el reloj en tu puño marcó las tres / El sueño de un sol y de un mar / Y una vida peligrosa / Cambiando lo amargo por miel / Y la gris ciudad por rosas / Te hace bien, tanto como hace mal / Te hace odiar, tanto como querer y más”, comienza la canción compuesta por García.

Y todo ese ambiente oscuro se extiende tanto en la letra como en la melodía. Un pasaje instrumental que incluye un solo de bajo de Pedro Aznar que acompaña los arreglos de Charly al piano y Oscar Moro desde la batería. Es el único tema de la banda en cuya grabación original no participó David Lebón.