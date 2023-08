La historia detrás de la canción: "La Bifurcada", Memphis la Blusera

"La escribí en la cocina de mi casa, en el año 82/83, ya de regreso en el país. Un día volví de algún pub como a las siete de la mañana, y escuché en la radio un tango antiguo que decía: "Arrésteme sargento, póngame cadenas, traigo en la valija la prueba de la infamia, la trenza de la china y el corazón de él".

Me pareció una historia muy violenta, ¡demasiado! Dije: "Tengo que hacer algo para reivindicar esta situación", y empecé a pensar cómo sería una separación en la época, en los años ochenta. Entonces aparece toda la ironía más moderna de que ella se va con ella. Y que él se lo toma con bastante soda.

A partir de esta canción me colgaron el mote de machista, que me quedó para siempre, porque en la letra me refiero a que "Sos feminista y yo machista". Pero sólo es un juego de palabras.

La editamos por primera vez en 1986, en nuestro segundo álbum, pero la canción se impuso y se hizo más fuerte en el '94, cuando hicimos el disco en vivo del Gran Rex. Me puso contento porque con ese disco por primera vez gané plata y me pude comprar una casa".

ADRIÁN OTERO

Extraído del libro Antología del Rock Argentino, Maitena Aboitiz