La historia detrás de la canción: "Insensatez"... Tom Jobim y Joao Gilberto

En 1963 compuso otro de sus grandes temas junto a Vinícius de Moraes, basado en una pieza de Frédéric Chopin.

-La combinación Tom Jobim (compositor) y Joao Gilberto (intérprete) siempre brindó espléndidos frutos. “Insensatez” es una prueba perfecta de ello. Un bossa nova exquisito y sensible. Un vehículo que nos hace flotar y soñar. Un tema insensatamente exultante.

Ah, qué insensatez

mostraste ayer

corazón más descuidado

al regar dolor

sobre tu amor

un amor tan delicado

Ah, dime por qué

flaqueaste así

al ser tan desalmado

Ah, mi corazón

quien nunca amó

no merece ser amado

Ve, mi corazón,

entra en razón

ve y enfrenta las verdades

pues quien siembra vientos

sabes muy bien

que recoge tempestades

Ve, mi corazón,

pide perdón,

perdón apasionado

Ve, porque quien no

pide perdón

no es nunca perdonado.