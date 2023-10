La historia detrás de la canción: "Gricel" la desgarradora historia de un amor prohibido que tuvo revancha

El romance "imposible de juventud" del poeta tanguero José María Contursi y Susana Gricel Viganó, en la pluma de la historiadora Patricia Lasca.

"No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena… Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí…” Con estos versos, plenos de notas románticas y cargados de dramatismo, se estrenaba en 1942, “Gricel”, un tango que inmediatamente conmovió, y encantó, a toda la audiencia argentina.

El poeta José María Contursi es el autor y protagonista de la letra; Mariano Mores la compuso y, con su voz, Francisco Fiorentino le dio vida a una canción que, tal vez, por ser “confesional”, humana y auténtica, se convirtió en un icono que fue más allá de la cultura del tango.

Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, en 1986, crearon una nueva versión en su álbum en conjunto, La La La. Se trata del primer tango clásico interpretado por músicos de rock.

Transcurría el año 1935 cuando Susana Gricel Viganó acompañó a Nelly y Gory Omar, el día que las hermanas cantaron a dúo en radio Stentor. Como una jugada buena ¿o mala? del destino -depende cómo se mire-, José María Contursi, quien era locutor de Stentor, estaba ahí, pero no precisamente en el momento adecuado.

A juzgar por lo que pasó después, algo ocurrió entre ellos ese día: dicen que fue “amor a primera vista”. Pero él, con 24 años, estaba casado con Alina Zárate y tenían a Ethel, su primera hija. Por su parte, Gricel, con apenas 15, era una chica con el encanto y la simpleza propios de una vida de pueblo.

La realidad se impuso a la fantasía y ella volvió a su casa de Capilla del Monte, en Córdoba. Allí, alternaba sus días trabajando en la estación de servicio de sus padres, y las clases de piano, a la vez que era “premiada” por su belleza en distintos concursos, típicos de la época.

José María Contursi nació en Lanús el 31 de octubre de 1911. Su padre, Pascual Contursi, fue el creador del célebre tango “Mi noche triste”, dando origen así al tango-canción.

“Katunga”, como solían llamar a José María, atesoró el enorme legado de su padre y se convirtió en un letrista destacado en la época dorada del tango.

“Contursi era dueño de un lirismo y un lenguaje puro y refinado, fue ante todo un poeta romántico. Le cantó al amor, al desamor, al abandono, en épocas en las que todavía se miraba de reojo a un hombre que osaba deslizar una caricia o una lágrima por una mujer. En este contexto, Contursi retomó la línea temática que su padre inauguró con ‘Mi noche triste’ y que fue objetada por Borges años más tarde. El cruce entre la obra de Pascual Contursi y la añoranza borgeana de un tango pícaro, reo y desprovisto de sentimentalismos, ya es un pasaje clásico en la historia del desarrollo de la cultura nacional”, dice a Clarín el investigador y miembro de la Academia Nacional del Tango, Nicolás Sosa Bacarelli.

Una historia de amor hecha canción

Tres años después del fugaz encuentro de Contursi y Susana Gricel Viganó, él viajó, por un problema de salud, a los sanadores aires de Capilla del Monte. Allí se alojó en la hostería La Atalaya de la familia Viganó. Así nació el romance y la historia de este amor mítico de la cultura nacional.

El poeta volvió en otras ocasiones a encontrarse con su “amor imposible de juventud”, como él mismo le diría a su hija Alicia, muchos años después.

A esta altura de los acontecimientos, la vida del “Duque de la noche porteña”, como también lo llamaban al letrista, estaba partida en dos. En Capilla del Monte lo esperaban el amor, los días con Gricel, las escapadas con la excusa de su recuperación.

En Buenos Aires estaban su esposa, sus hijos, la bohemia de las noches porteñas, el tango y una carrera gloriosa. Probablemente, atormentado por los remordimientos, en 1942 se despide de su “amor prohibido”.

El 10 de junio de 1942 Gricel le escribió a Contursi:

Querido José María:

Hace cuatro semanas que no tengo noticias tuyas. Desde tu última visita no he recibido ni una carta, ni un telegrama, diciéndome al menos que estás vivo.

Me siento inquieta, insegura, asustada. ¿Qué debemos hacer con este amor? ¿Todavía me quieres?

En ese mismo año se estrena el tango “Gricel”. “Y hoy que vivo enloquecido/ porque no te olvidé/ ni te acuerdas de mí, Gricel… Gricel”. El mito comenzaba, asegura Bacarelli.

Según el documental “Gricel. Un amor en tiempo de tango”, del cineasta Jorge Leandro Colás, a partir de 1943 Gricel y Contursi pierden contacto. Ya no hay visitas, ni cartas, ni llamados.

Finalmente, Gricel también formó su familia: se casó en 1949 con Jorge Camba, tuvieron a su única hija Susana. Tiempo después, él las abandonó a las dos.

La soledad del poeta

“Papá sintió muchísimo la pérdida de mamá, que murió en 1955. Cayó en una profunda depresión porque había perdido a la compañera de su vida, a esa compañera que traicionaba con otras mujeres y con ese otro amor escondido que sabemos por sus letras. Esa fue la parte terrible de la historia. Él tenía esos fantasmas de la locura y de la muerte que lo rondaban. El Duque de la noche porteña, ahora, estaba anclado en su casa de Chaco 20”, relata Alicia Contursi, hija del letrista, en el documental de Colás.

Sin embargo, casi como una “revancha del destino”, la vida les da, al poeta y a “la chica buena”, una nueva oportunidad. Gricel, que se había enterado de la soledad y de los fantasmas que asolaban a Contursi, decide viajar a Buenos Aires.

"Volvió una noche"

“Katunga” y Gricel se reencontraron en Buenos Aires. Él la invitó a cenar a su casa.

Alicia recuerda: “De pronto la chica del tango se corporizaba, siempre él decía que esas letras eran producto de ‘la creatividad del poeta’”.

Ella comenta que esa noche Gricel llevaba puesto un trajecito sastre oscuro, mocasines, sin una gota de maquillaje y que se asombró de sus ojos especiales, que podían cambiar con el tiempo. Una mujer muy dulce, pero muy firme y práctica con una visión realista de la vida. La familia de Contursi aceptó inmediatamente a Gricel; Alicia le agradece la recuperación anímica de su padre.

Con el tiempo, Gricel y Contursi se radicaron en Capilla del Monte. Se casaron el 16 de agosto de 1967 en la Parroquia San Antonino de Padua, provincia de Córdoba. La Diócesis de Cruz del Eje celebró dicha unión, siendo Gricel soltera a los fines eclesiásticos, pues su anterior matrimonio había sido formalizado sólo por fuero civil.

El poeta, ahora su marido, escribió “Otra vez Gricel”, donde le canta a su amor y al reencuentro.

“La salud física y mental de Contursi se encontraba deteriorada. La noche -que no perdona a los hombres de tango- se hacía sentir sobre el cuerpo robusto y elegante del letrista”, comenta Sosa Bacarelli.

Un día del año 1972, el poeta “perdió la razón”, los fantasmas lo vencieron. Gricel lo cuidó hasta el final. Contursi, el poeta romántico y fundamental de la historia del tango, murió el 11 de mayo de 1972.

Por Patricia Lasca, historiadora.