En 1988 Soda Stereo lanzó al mercado “Doble Vida”, su cuarto álbum de estudio, que incluía entre sus pistas la canción “En la ciudad de la Furia”, considerada hoy como uno de los grandes temas clásicos de este popular trío argentino.

La historia de esta canción, cuya oscura y gótica letra hablaba de un misterioso joven alado que sobrevolaba de noche los urbanos paisajes y edificios de una misteriosa ciudad (la misma que le hacía decir al personaje la famosa frase “me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas”), se remonta a la más temprana adolescencia de Gustavo Cerati, cuando comenzó a escribir sus primeras composiciones, las que solía grabar en cassettes para enviárselas a sus novias de turno.

“Cuando era chico y me separaba de alguna novia, lo que hacía era escribir canciones y mandárselas grabadas en cassettes. Era mi manera más poderosa de tratar de revivir la relación, fuera o no posible. Y este es un ejemplo: el riff fundamental de ‘En la ciudad de la Furia’ debo haberlo hecho en la guitarra cuando tenía 13 o 14 años. Habrá sido para alguna ex novia…Este aspecto lo tengo muy presente, aunque ya no sé de que hablaba la canción original. Seguramente hablaba de otra cosa”, decía Gustavo y añadía, “lo que hicimos más tarde, el transformarla en una canción de Soda Stereo, fue escribir una letra tomando idea de personajes que yo dibujaba también de chico. Uno de ellos era Argos, especie de superhéroe medieval, una suerte de Icaro terrestre, por así decirlo. La canción fue compuesta en otra época muy temprana en la Argentina, en 1988 o 1989, en plena hiperinflación y furia desatada, así que no resultó nada difícil escribir sobre una ciudad de furia, que obviamente en este caso se refiere a Buenos Aires”.