La historia detrás de la canción: "El Témpano" de Adrián Abonizio. Inmortalizada por Juan Carlos Baglietto

A veces, cuando pienso que todo está perdido

Voy hacia alguna de las formas de la muerte

Me pego un tiro con una palabra

Que alguna vez me fue tan transparente

En la ternura del agua que corre

Me recuerdo en la llegada de unos trenes

Sales de los mares, curvas de los puertos

Con mujeres descalzas en el verde

Voy hacia el fuego como la mariposa

Y no hay rima que rime con vivir

No te pares, no te mates

Solo es una forma más de demorarse

En las tardes tranquilas cuando extraño todo

Pienso que todo no es lo que perdí

Una rosa de fe y a una costa de perder

Se pierde, pero se gana

La lucha es de igual a igual contra uno mismo

Y eso es ganarla

No te pares, no te mates

Solo es una forma de más de demorarte

Recuerdo la quietud de la tierra

La quietud de estar adentro

Se cree más en los milagros

A la hora del entierro

Este hombre trabajó

¿Quién escribirá su historia?

La cal reseca, la viuda que sueña

Los amigos que siguen igual

La gloria en zapatillas, el florero vacío

Quién sabe si se puso a pensar

¿Para qué vivo?

¡Vivo para no perder!

Voy hacia el fuego como la mariposa

Y no hay rima que rime con vivir

No se paren, no se maten

Solo es una forma más de demorarse

No se paren, no se maten

Solo es una forma más de demorarse

