Compuesta por Charly García y pensada especialmente para que la cantara León Gieco. Fue blanco de la censura, pero su espíritu quedó intacto: "El fantasma de Canterville".

Buenos Aires, año 1975

Un día a las 7 de la mañana suena el teléfono en el departamento que León Gieco comparte con su mujer Alicia sobre Avenida Corrientes. Es Charly García que le dice: “León, escribí una canción pero es para que la cantes vos”. Tiempo antes, León había compuesto un tema llamado “La rata Laly” y quería que lo cantara Charly para tratar de zafar de la censura porque entendía que este tenía un aura de protección. Charly le responde: “No flaco, si la canción menciona al Che Guevara me van a meter en cana”.

García aparentemente se quedó con un poco de culpa por rechazar el pedido de su amigo, entonces escribió “El fantasma de Canterville” y en ese mismo momento le cantó la primera estrofa por teléfono. “Esa noche nos reunimos, Charly la cantó completa y me encantó. Era una canción para mí realmente, tal es así que yo estaba elaborando mi tercer disco y le cambié de nombre y le puse ‘El fantasma de Canterville’ en homenaje a Charly y la única canción del álbum que no es mía” amplía León.

La censura fue implacable con este disco de Gieco: “De 12 canciones me dejaron 2. De las otras tuve que abrir los canales y volverlas a grabar cambiándoles parte de las letras porque estaban todas prohibidas” recuerda el músico.

Una de las canciones censuradas fue precisamente “El Fantasma…”. La letra original decía “me han ofendido mucho y nadie dio una explicación, ay si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor” pero tuvieron que cambiar “matarlos” por “odiarlos”. Otra parte censurada fue “He muerto muchas veces acribillado en la ciudad” que tuvieron que cambiar por “rodando sobre la ciudad”.

La canción está inspirada en el cuento de Oscar Wilde del mismo nombre, una especie de parodia de un fantasma que habita el castillo de Canterville, al que nadie le teme, y por el contrario, los habitantes de la mansión le juegan bromas y se burlan de él.

Charly cuenta: “El cuento me había impresionado mucho cuando lo leí de chico en una historieta, súper bien dibujado. Transmitía muy bien la idea: un pobre fantasma, que había asustado durante toda la eternidad a la gente y ya no le daban bola. Uní esa idea con lo que estaba pasando en aquel momento. Una de las técnicas para que no te ocurriera nada (habla de los tiempos de la Triple A y luego la dictadura militar) era pasar inadvertido, hacerte el boludo, por eso dice ‘Paso a través de la gente como el fantasma...’ La compuse en la casa de María Rosa Yorio. Cuando sus padres dormían la siesta yo me quedaba solo porque María iba a un colegio, y un día caché ‘El fantasma de Canterville’ en la tele, una película horrible pero que me hizo recordar la historia”.

Pero hay una historia previa con esta canción: por estos días se forma el súper grupo Porsuigieco, abreviatura de Porchetto, Sui Generis y Gieco más María Rosa Yorio. “El fantasma…” iba a integrar el primer y único disco de esta banda, pero es censurada por el Comfer y los obligan a sacarla. De todas maneras llegan a fabricarse algunos discos que la incluyen, pero las siguientes ediciones ya aparecen con la canción “Antes de gira” compuesta de urgencia por Charly para reemplazar a la prohibida.