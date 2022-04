«De nada sirve» es una canción compuesta por Mauricio Birabent; popularmete conocido como Moris. Forma parte de su primer álbum de estudio Treinta Minutos de Vida, editado por el sello Mandioca en el año 1970 y producido por Jorge Álvarez y Pedro Pujó. Esta canción es la cuarta y la última del lado A del álbum y la única en toda la placa con más duración.

Según reportes especializados, Moris se encontraba en los estudios TNT junto a la banda Los Gatos; ya que mientras estos registraban el sencillo «Madre escúchame». En un momento, el músico comienza a improvisar una series de versos con una guitarra de doce cuerdas que le pertenecía a su amigo Litto Nebbia. Moris comentaría años después que todos los presentes se quedaron conmovidos y boquiabiertos frente a tamaño despliegue de la letra y de la interpretación de Birabent.

Fue tal asombro de sus compañeros, que el dueño del estudio terminó dándole la cinta con la grabación al cantautor, que más tarde la incluiría en su disco Treinta Minutos de Vida de 1970. Al principio la composición duraba tan solo un par de minutos, pero Moris solía improvisar sobre la parte central.

De nada sirve escaparse de uno mismo.

Veinte horas al cine pueden ir

y fumar hasta morir.

Con mil mujeres pueden salir;

a los amigos los pueden llamar.

De nada sirve...

No se dan cuenta que de nada sirve

tocar la batería, seguir la acería,

no, de nada sirve.

¿De qué le sirven las heladeras

y lavarropas, televisores

y coches nuevos y relaciones

y amistades y posiciones?

Si están podridos y aburridos

de este mundo que esta podrido...

No, de nada sirve.

Los que van a la oficina dicen que todo sirve.

Los que hacen música, creen que lo más importante

de nada sirve.

si uno lo usa para la soledad interna

que siempre nos corre, que siempre nos corre.

Cuando están solo, están bien solitos;

ya no hay guitarras ni amplificadores.

Están solos en la cama y empiezan a mirar el techo;

empiezan a mirar el techo y en el techo no hay nada.

Hay solamente un techo.

¿Que pueden hacer? Es muy tarde,

son las tres de la mañana.

Los bares están cerrados, las mujeres duermen,

los cines también están cerrados,

la guitarra no se puede tocar,

sino el vecino se va a despertar.

¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?

Estoy solo y muy aburrido

¿Qué puedo hacer? ¿Qué es mi vida?

¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo?

Me voy a volver loco, no sé qué hacer...

En ese momentito se dan cuenta

que todo es una estupidez.

Cuando van de veraneo y bailan shake

con sus movimientos centroamericanos,

sensualidad fabricada,

tratan de levantar mujeres.

Pero están vacíos y están muy podridos.

Volvemos a la cama, que es un gran lugar

para dormir o también para fifar.

Cuando lo consiguen, en este mundo es difícil,

está reglamentado...

Muerden la almohada de desesperación.

No saben qué hacer con sus vidas,

ya todo fracasó.

Han masticado chicles, han comido chocolates,

han leido Radiolandia, han llamado a sus amigos,

han salido con mil mujeres, han grabado treinta mil discos,

han sido famosos, han firmado autógrafos,

han comido hasta reventar, han fumado hasta acabar.

¿Y qué queda?

No queda, no queda, nada queda, nada queda.

Hay una cosa que sirve,

que sirve a esta humanidad,

y es darse cuenta que nada sirve

si uno lo usa para escaparse de uno mismo.

Amigo, te doy un consejo aunque yo consejos no doy:

trata de hacer la prueba de parar las maquinitas,

las maquinitas que llevas dentro de ti

y fijate qué es lo que pasa

cuando te agarra la soledad y te agarra el hastío.

No escuches discos de Bob Dylan, o de Los Beatles,

o de los Rollings Stones o de Mick Jagger.

Mucho silencio, mucho pensar, mucho meditar.

Nada de evasión y pensar

¿Qué es lo que pasa conmigo?

Si soy inteligente y también soy intelectual...

Soy bastante inteligente pero estoy muy aburrido.

¿Qué es lo que pasa conmigo?

Yo aún no me lo puedo explicar,

por favor que alguien me lo diga.

No puedo salir de mí, estoy muy encerrado

en mi prisión de carne y hueso.

No puedo salir, no puedo salir.

Me voy a morir dentro de mí.

Antes de morir yo quiero salir,

ver las estrellas, el mar, me quiero ahogar

y quiero salir, quiero vivir, me quiero ir

por favor, de mí.

¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer.

Tenés que vivir, tenés que sufrir,

tenés que sentir, tenés que amar,

te tenés que arriesgar, te tenés que jugar,

no podés tener seguridad, no podés tener

ninguna propiedad, te tenés que jugar,

tenés que jugarte, tenés que salir

a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen.

Tenés que querer a cualquiera,

tenés que odiar a cualquiera.

Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo

y todos pasan a mi lado. Nadie me mira

o si me mira es para encerrarme.

Estoy muy encerrado.

De nada sirve escaparse de uno mismo