¿Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo?. ¿Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo?

A mediados de los años 70, Chico Novarro ya gozaba de una fama envidiable que lo hacía tener miles de fanáticas, entre las que se encontraba la cantante Lissette Álvarez, quien estando de gira por la Argentina y se empeñó en conocerlo.

Lissette Álvarez, hija de Olga Chorens y Tony Álvarez, nació circunstancialmente en Lima cuando sus padre se encontraban en gira por Latinoamérica, con el dúo Olga y Tony.

Al regresar con sus padres a La Habana, a los cinco años, realizó su primera grabación discográfica con la canción infantil «El Ratoncito Miguel», que se convirtió en un éxito de ventas. Trabajó desde entonces en un programa de gran popularidad y audiencia infantil realizado por sus padres para la CMQ Televisión en La Habana.

En 1961, dos años después del triunfo de la Revolución Cubana, a los padres de Lissette les hablaron de la Operación Peter Pan, propaganda estadounidense que afirmaba que los niños cubanos serían arrancados de sus familias y criados en granjas comunistas. Esto provocó que más de 14, 000 niños cubanos fuesen enviados desde Cuba hacia Estados Unidos.

Entonces la enviaron junto con su hermana menor, Olguita, (a través de la Iglesia católica cubana) hacia Puerto Rico, el 13 de septiembre de 1961. Volvería a ver a su familia ocho años después.

En 1965, Lissette inició en Puerto Rico su carrera como cantante. En 1967, a los 19 años, Lissette grabó su primer álbum en Puerto Rico. Ese mismo año se casó con el cantante Chucho Avellanet, divorciándose un año más tarde. Desde 1969 reside en los Estados Unidos.

Entre Chico y Lissette nació una gran amistad, tan grande que Chico le regalaba muchas de sus composiciones, que ella versionaba y hacía famosas, tal como "Debut y despedida", por mencionar una. Eran amigos, sólo amigos, pero Chico, como buen poeta, como buen cantante y bohemio empedernido, se enamoró .

“¡Qué lastima que sólo soy amigo tuyo!”, le dijo Chico una vez tras bambalinas, y ella contestó con frialdad y táctica femenina: “Ya, que lástima, Chico”.

Entonces, un día se sentó a escribir una canción despechado por su sentimiento mal correspondido, cuya frase de entrada fue tan fuerte, que no fue capaz de seguir haciéndola. Así que la guardó por mucho tiempo, por más de un año, sin decirle a nadie, como se dejan reposando las más grandes obras, hasta que un buen día de 1976, tomó la guitarra y se decidió a terminarla en medio de una especie de iluminación.

Grabó la canción, se hizo un estándar de la música popular y cientos de artistas la grabaron en todos los estilos musicales imaginables.

Años después, cuando volvió a estar en contacto con su amiga Lissette Álvarez, Chico se enteró que ella se había casado con un viejo amigo de él, el cantante cubano Willi Chirino, y, cuando se volvieron a encontrar Lissette no dudó en decirle a Chico lo mucho que le había gustado esa ‘cancioncita’ que se hizo tan famosa en todo el continente, que pensaba también en grabar muy a su estilo. No tenía idea.

Chico, con elegancia, sólo se limitó a contestarle:

“¿Tú sabés que esa canción la hice para ti?”

Al final, las canciones siempre suenan diferente cuando sabemos todo lo que hubo detrás de ellas: cómo se compusieron, cómo se hicieron, en quién se inspiraron los artistas para hacerlas.

“Algo Contigo” por siempre quedará como una de las obras más reconocibles del cancionero popular, por su tajante letra, por su perfecta construcción melódica, pero sobre todo, porque nos habla a cada uno como si al escucharla fuéramos nosotros quienes nos estamos contando esa historia de amor no correspondido, que retumba fuerte dentro de nuestra cabeza y nuestro corazón.

A pesar de sus primeras intenciones, Lissette Álvarez jamás volvió a considerar grabar una versión de esa canción.