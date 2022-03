Fresa es hija de Eduardo Parra, fundador e integrante del grupo Los Jaivas.

Para conocer sobre sus comienzos en la música, conversamos largamente con Fresa debajo de una especie de ramada improvisada en el jardín de la casa. Allí nos va relatando su vida desde que era pequeña hasta hoy. Nos cuenta que nace en Zárate, a comienzo de los setenta.

“Yo nací en mil novecientos setenta y tres, en Argentina, cuando Los Jaivas ya se habían ido de Chile hacía poco. Decidieron hacer un viaje como banda por Sudamérica y llegan a Argentina, con las mujeres con todo y ahí nací, en diciembre del setenta y tres, en Zárate”, cuenta.

Fresa es la segunda hija de Eduardo. Primero viene Blanca Flor, quien, junto con sus primos Juanita, Michael y Lautaro nacen en Santiago, antes de migrar a la Argentina y mucho después vendrá Rosita, la hermana menor de Fresa.

“Ya venían los niños algunos de los niños como Blanca Flor, mi hermana, que es la mayor, nació acá en Santiago, la Juanita que también ya había nacido, Michael que es otro primo hijo de Mónica la mujer de Gato, Lautaro hijo de Claudio que también había nacido en Chile y ahí empezamos la generación de los argentinos que era yo la mayor, luego viene Aurora Alquinta la hija del Gato y Moisés Alquinta, también el hijo menor de Gato”, dice.

Saliendo de Chile, después del golpe de estado, ya en Zárate, viven en comunidad y viene una época dura, pero muy rica creativamente. Según nos cuenta, fueron años increíbles, de gran creatividad e inspiración musical, se crean los primeros álbumes y otros temas. Además realizan giras por toda Sudamérica, Uruguay, Paraguay y Brasil.

“Y bueno ahí los Jaivas tienen para mi gusto unos años increíbles en argentina, muy duros también, pero creativamente increíbles, hicieron El Indio, Canción del Sur, Los sueños de América con Manduka, que son para mi, discos increíbles”.

Una de las experiencias que quedan en el recuerdo de Fresa y que es parte de su fuente de inspiración hasta hoy, es haber vivido rodeada de instrumentos como, cultrunes, cuando Fresa con apenas dos años de edad, un día se queda dormida en el bombo de Gabriel, situación que aprovecha Rene Olivares, para realizar una ilustración de “Fresa durmiendo en el Bombo”, que es un icono representativo hasta el día de hoy.

“Y ahí vivimos en comunidad ya por supuesto rodeados de instrumentos y de las trutrucas, de los cultrunes y éramos unas guaguas yo andaba gateando ahí por la casa de Zárate. Así fue como un día no me encontraban y todos me buscaban y Gabriel dormía en un piso como arriba de un altillo o algo no me acuerdo mucho de la casa y buscándome resulta que me encontraron durmiendo en el bombo de la batería de Gabriel que el tenía el bombo abierto y lo amortiguaba con unos cojines. Eso aparece en los dibujos de René Olivares, si se fijan en algunas historietas aparece un niño siempre metido en el bombo y esa escena viene de ahí”.

Después de más de cuatro años de estadía en Argentina, en 1977, Los Jaivas juntos a sus familias toman la decisión de partir, debido a la difícil situación política del país trasandino, quedando atrás Sudamérica. Ahora sus ojos están puestos en el viejo continente y emprenden el camino en busca de mejores alternativas de vida para esta tribu conquistadora chilena. “Todos juntos” se embarcan en un trasatlántico rumbo a Europa, para ser más exactos, a Francia, donde inician su nueva vida. Fresa recuerda ese momento con nostalgia.

“Y así es como nos embarcamos en un trasatlántico que nos va a llevar a todos a Biarritz que es país vasco de francés. Ahí empieza nuestra vida en Francia donde vienen los años en los que convivimos en comunidad crecimos todos los niños juntos en los alrededores de Paris, en una casona, que aquí le llamaban el castillo, que parecía un castillo, pero mas bien era una casa grande, muy grande con un patio increíble que se transformó en nuestro refugio en el paraíso de los niños. Entonces estamos ya en el setenta y siete en Francia, ahí nacen los más pequeños, que son la última generación de los que vivimos en comunidad, viene Rosita mi hermana menor, Ivonne, la hija de Claudio. Es en esta casa que pasaron los años más intensos, para mí, en cuanto a la cercanía con la música".

Ya desde Argentina Fresa, una niña en ese entonces, manifiesta su inclinación por la música y en especial por los instrumentos de percusión, como nos relataba en la anécdota que le ocurrió con el bombo de Gabriel. Y su experiencia en la sala de ensayo de Los Jaivas.

“Lo maravilloso que era estar rodeados de muchos instrumentos, un sueño hecho realidad y aunque no siempre permitían ingresar a los niños, de vez en cuando abrían la sala de ensayo y nos dejaban entrar. Y ahí aprovechábamos de meter bulla con todos los instrumentos y era alucinante tener un piano de cola, una batería enorme como la del Gabriel, el mini moog de Eduardo, las guitarras todos los instrumentos de percusión africanos y de Sudamérica… Bueno, era un sueño para nosotros poder jugar ahí mientras nos permitían”.

De sus recuerdos vividos en la casa en Francia, Les Glycinnes (conocido como castillo, era utilizada como sala de ensayo, casa habitación y lugar de espectáculos), fue su experiencia de vivir lo cotidiano impregnado de un ambiente mezcla de teatro circense y música y hasta tocatas al aire libre en un espacio de creación que conjuga lo artístico con lo musical, donde los niños presentes se nutrían de todo este ambiente de inspiración, uno de esos niños era Fresa. Y también la llegada de sus vecinos, niños franceses asombrados por esta particular forma de hacer música en el jardín de la casona. La casa también era visitada por muchos de los chilenos que pasaban por París, donde compartían y se mantenían al día sobre lo que acontecía por este lugar en ese entonces.

¿Ustedes se mantuvieron con la misma imagen de hippie que proyectaban desde Chile hasta Francia?

“En Francia de hecho nos van a entrevistar revistas, por esta comunidad hippie donde andaban los niñitos todos juntos, los papas con tremendos pelos, las mamas tejían estos chalecos, eso llamaba mucho la atención de hecho algunos de los vecinos se acuerdan todavía porque mis primos viven todavía en el mismo barrio, entonces hay gente que nos conocen desde chicos y claro, cuando hacían estos recitales la Fete de la Musique, que es la fiesta típica que hacen allá y que todos tocan música en las calles, Los Jaivas hacían estas tocatas abiertas y se llenaba.”

¿El clan de los Jaivas en total más o menos cuantos eran?

"Los Jaivas con sus respectivas mujeres que eran cinco y sus hijos. Mi papá tenía tres, Claudio dos, Gabriel uno: la Juanita. Éramos nueve niños más los adultos que eran diez ya vamos en diecinueve más Jano ( iluminación) el Piola (manager) y René (pintor, ilustrador) Ese era el clan. Imagínate las fiestas que se hacían, por ejemplo las Navidades eran enormes, los años nuevos había muchas sorpresas. Si, porque como contaba Eduardo, ellos siempre tuvieron una inquietud de realizar, de crear espectáculo, desde niños lo hacían como un juego. Ese espíritu lúdico se repetía en nuestra casa ahí en Francia y las fiestas eran muy hermosas".

De los trabajos musicales que recuerda y destaca Fresa, es la creación de la obra Alturas de Machu Pichu, la lleva impregnada en su ADN, como nos expresa, debido a escuchar los temas todos los días y tener en la memoria la obra completa desde la creación. “Todos los temas sonaban increíbles”, nos cuenta.

“Y así fueron pasando los años en Francia, creciendo entre medio de todas estas actividades culturales y musicales”.

Y si de creación se trata, René Olivares no se queda atrás. Es el dibujante del grupo. Está junto a la banda desde que los viñamarinos comienzan a vivir en Santiago.

Generador de un estilo iconográfico muy particular. Logra inventar y difundir la imagen corporativa de Los Jaivas a través de la gráfica, el dibujo y la tipografía, estableciendo un lenguaje propio con una estampa coherente y muy interpretativa de la música que crearon Los Jaivas. Fresa cuenta como influyó en su aprendizaje y acercamiento al dibujo, copiando las carátulas de los discos, motivación importante en su relacion con el dibujo que posteriormente iba a estudiar en la universidad.

Corre el año mil novecientos ochenta y tres, cuando el grupo Los Jaivas tiene el primer encuentro con su público desde su regreso a Chile. Vienen cargados con todo el acervo cultural y experiencia aprendida en Europa. En esa época Fresa tiene ocho o nueve años y llega a un Chile convulsionado por el momento político que vivía nuestro país en esos tiempos. Uno de los recuerdos importantes en la vida de Fresa fue ese encuentro en la Quinta Vergara con el público de Los Jaivas, subiendo al escenario junto a sus primos como invitados a cantar junto al grupo el tema “Plantita de Alelí”. Al subir recuerda el nerviosismo propio de la situación y es cuando Juanita les decía “no miren al público miren al los árboles” y observa que los árboles estaban atiborrados de gente gritando y demostrando el cariño que sienten por el grupo.

"Fue en el año ochenta y dos, yo tenía nueve años cuando por primera vez vinimos a Chile. Los Jaivas deciden viajar por primera vez con toda la familia, después que se habían ido de Sudamérica y aquella vez hicieron el viaje con todas las mujeres y los niños. Ese viaje fue memorable para nosotros porque primera vez veníamos a Chile ya más grandes, los más chicos ya tenían seis. Para llegar a Chile pasamos primero por Perú tocaron ahí Los Jaivas y fue impactante. Finalmente en Chile íbamos a conocer a nuestras familias, nuestras abuelas, mi abuela paterna Hilda Pizarro, la mama de los Parra, de “los chiquillos”, como les decía ella. Y además conocer a todas mis tías abuelas acá en Viña, ¡conocer Viña!, estar en el hotel O’Higgins, con todos alojando por el Festival de la Canción. También conocer la cordillera en Santiago, donde vivía mi mamá, mi madre Verónica Fernández. Eso fue muy fuerte, profundo y muy bonito, por supuesto, conocer a la familia. Sin embargo, algo fundamental fue también, darse cuenta de lo que significaban realmente Los Jaivas en Chile".

