Fito Páez ofreció anoche la primera de ocho funciones para darle una nueva vida a las canciones de "El amor después del amor", disco que cumple 30 años.

Fito Páez dio la primera de sus ocho funciones en el Movistar Arena para homenajear el icónico disco que lo llevó al estrellato y se lo dedicó a sus dos musas: Cecilia Roth y Fabiana Cantilo.

En la noche del martes 20 de septiembre en el Movistar Arena, y, con entradas agotadas, arrancó el festejo de cumpleaños número 30 del disco más vendido del rock argentino: El amor después del amor. El que llevó a Fito Páez allá por 1992 al estrellato del que nunca más resbaló.

En la primera parte del show, que se llama como el disco en cuestión, Fito Páez y su banda interpretaron las 14 canciones de El amor después del amor en el impresionante recinto del Movistar Arena. Con la multiinstrumentista Fabiana Cantilo como única invitada (su primera intervención fue en “Dos días en la vida”), mientras que Fito y Emme se encargaron de interpretar versiones pertenecientes a Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Charly García y Andrés Calamaro.

Infaltable, Cecilia Roth, la otra de las dos musas que le dieron argumentos a este disco, estaba en la platea como invitada de honor y casi dueña de “Un vestido y un amor”. Las dos mujeres en cuestión fueron pareja del músico y guarda con ambas (y ellas entre sí) una relación encantadora, de respeto y de amor “después del amor”.

“Tengo la posibilidad de regalarle adelante de todos ustedes, porque me encantan las dos y porque las amo un montón, con todo mi corazón. Porque me han cambiado la vida y me han ayudado a verla mejor... En este ramo de flores que le quiero dar a Fabi y a Ceci, quiero agradecerles lo bella y hermosa que han hecho mi vida”, dijo el cantante en el final de “A rodar mi vida” y como broche para el revival de su obra cumbre.

Un show de alrededor de dos horas, que arrancó con una versión impecable de “El amor después del amor” a las 21.30 y ante un Movistar Arena agotado, en el que Fito cambió en dos oportunidades su vestuario. Mucho rock, romance y agradecimiento para un concierto al que le quedan siete noches por delante, algo que comenzó como un juego en las redes sociales y terminó siendo una realidad gracias al entusiasmo del público que banca a Fito desde hace más de 30 años. Aún quedan entradas para el show del 8 de noviembre.