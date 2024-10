Es solo rock and roll... el álbum más declamativo de los Rolling Stones cumple 50 años

Lanzado el 18 de octubre de 1974, se destacó por un sonido más pulido y por ser la primera producción de Jagger y Richards bajo el seudónimo de The Glimmer Twins. Fue el último disco en el que participó Mick Taylor.

El 18 de octubre de 1974, los Rolling Stones lanzaron It’s Only Rock ‘n Roll, su duodécimo álbum de estudio, un disco que consolidó aún más su estatus como una de las bandas más icónicas de la historia del rock.

El nombre del LP despejó las dudas de los escépticos sobre cuál era el norte de la banda ya que fue lanzado en una época de transición, en la que Mick Jagger, Keith Richards y compañía buscaban una evolución sonora más pulida, con el desafío de no perder su espíritu rebelde.

En It’s Only Rock ‘n Roll, el grupo empezó a experimentar con nuevas sonoridades. La producción, a cargo de Jagger y Richards, bajo el seudónimo de The Glimmer Twins, se caracterizó por un sonido más limpio manteniendo el desenfado que los caracterizaba.

La canción que da título al disco, It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It), es una celebración del género y una defensa frente a la crítica. Con una melodía pegajosa y letras que reflejan la actitud despreocupada y a la vez irónica de Jagger, se convirtió en un himno del grupo.

Otro de los grandes temas es Ain’t Too Proud to Beg, un cover de The Temptations que demuestra la capacidad de los Stones para reinterpretar el soul y llevarlo a su terreno rockero. Allí aparece la guitarra de Ronnie Wood, quien aunque no fue miembro oficial de la banda durante la grabación, participó en algunas sesiones, anticipando su entrada definitiva en la alineación en lugar de Mick Taylor.

Time Waits for No One es otro de los momentos memorables del disco. Con un ritmo más relajado y una línea de guitarra melódica a cargo de Mick Taylor, esta canción añade una profundidad lírica y musical al disco, marcando un contrapunto al resto de los temas más enérgicos, algo que también sucede con Till The Next Goodbye.

A pesar de que It’s Only Rock ‘n Roll no alcanzó la trascendencia crítica de discos como Exile on Main St. o Sticky Fingers, sigue siendo una pieza esencial en la discografía de los Rolling Stones. Desde su impactante portada, el disco ofrece una declaración directa que se volvió el sello indiscutido de la banda: Es solo rock and roll, pero nos encanta.