Por: Diego Gez http://@diegogez ... El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal nacional más emblemáticas, por estos días volverán a estar presentes en la memoria de muchos. La H No Murió, el grupo homenaje que lideran el cantante Claudio O’Connor y el guitarrista Tano Romano (ambos miembros originales de Hermética), volverá al centro de la escena con un show en el Estadio Obras el 23 de octubre.

Junto con el bajista Karlos Cuadrado y al baterista Javier Rubio, la banda repasará parte de un repertorio particularmente querido por la gente, situación que desde su debut (con cinco shows agotados en el Teatro Flores en 2019) recibió una muy buena respuesta del público. El show de Obras servirá como una instancia de reencuentro entre quienes celebraron tanto en el pasado como en la actualidad el material registrado por Hermética.

“Durante muchos, muchos meses estuvimos encerrados y sin poder hacer música. Pero más allá de todo estuvimos sin sentir el rugir del público, algo que para un nosotros es fundamental. Personalmente, nunca me había pasado estar tanto tiempo sin tocar, y haciendo números me doy cuenta de que fueron unos 18 meses sin subir a un escenario para encontrarnos con la gente. Esa es la razón por la cual sentimos de manera especial lo que vendrá con La H No Murió en Capital Federal”, reflexiona el Tano Romano.

Esa sensación de la que habla Romano finalizó a comienzos de septiembre cuando La H No Murió inició una gira que comenzó en la Costa Atlántica y que finalizará en Obras como broche final.

“Hay muchas cosas para hablar que son como la antesala de lo que pasará en Obras –puntualiza el guitarrista–. Como todos saben, la última formación de Malón era la que le daba vida a este homenaje a Hermética, pero surgieron cambios en la banda en plena pandemia. El baterista y mánager Pato Strunz dejó al grupo, así que nos quedamos sin esas dos patas, pero había que salir a buscar un baterista. Ahí apareció Javier Rubio, a quien conocíamos de tocar en otras bandas, pero en un momento de nuestro pasado fue también asistente de Malón y sabíamos que era un excelente músico, así que lo incorporamos como baterista a Malón. Muy poco después llegó la posibilidad de hacer una gira con La H No Murió y claro que también lo sumamos”.

Presentar a un nuevo músico que reemplaza a un histórico como el Pato Strunz puede llegar a ser controversial para el público. Sin embargo, Romano aclara que durante los shows que ofreció La H No Murió recientemente en el interior, la respuesta de la gente no pudo haber sido mejor: “Nosotros nos moríamos de ganas por volver a un escenario, pero hacerlo implicaba volver con un nuevo músico en la formación. En los ensayos, Javier había demostrado que puede tocar las canciones de Hermética con mucha naturalidad. Pero había que tocar y eso se dio en Mar del Plata por primera vez, donde la aceptación de la gente fue increíble, algo que generaba expectativa en nosotros porque necesitábamos saber cómo lo recibirían. Siempre entre el público hay dudas cuando se cambian miembros de un grupo pero se ve que lo escucharon tocar y todas las dudas se evaporaron enseguida”.

La lista de temas del show de Obras repasará muchos de los clásicos de Hermética, sin olvidar canciones que no tienen ese estatus pero que de todas formas son pedidas por los fans de la banda. “Por una cuestión de tiempo, no podemos tocar la discografía entera de Hermética en vivo, pero priorizamos los clásicos, las composiciones que son más simbólicas o significativas, donde la gente canta, se desata y se expresa. Ver a los que vienen a los shows expresarse de esa forma nos genera una cuestión de cariño y placer emocional que no se puede describir. De todas formas, se trata de una lista que va cambiando con el tiempo, no es fija ni mucho menos, pero lo más importante es que son todas canciones que hacen bien al espíritu”, explica el cantante Claudio O’Connor.

Los discos de estudio de Hermética fueron publicados entre 1989 y 1994. El paso del tiempo marca huellas en todos: O’Connor lo sabe y aclara que las versiones de los temas que recrea La H No Murió se ajustan a las originales más allá de los calendarios transcurridos. “Las interpretaciones de las canciones son bien fieles porque nosotros no somos Yes, no hacemos esa clase de rock, somos viscerales. Lo que sí hacemos es utilizar la tecnología moderna porque nos favorece. En realidad, somos fieles a lo grabado, pero en definitiva no pueden salir iguales porque a veces mi voz está de una forma y a veces de otra, así que una noche tengo una voz que explota y otras no tanto. Más allá de eso, nosotros no volvimos a escuchar los discos para que nos salgan iguales, sino que sale todo de nuestra memoria espiritual. A la gente le encanta lo que escucha y explota con nosotros, así que algo bien estamos haciendo (risas)”, cierra el cantante. «

La H No Murió

La banda conformada por Claudio O’Connor, el Tano Romano, Karlos Cuadrado y Javier Rubio repasará los mejores temas de Hermética. Sábado 23 de octubre a las 21, en el Estadio Obras: Av. del Libertador 7395.

La ausencia de Iorio y los qué dirán

Ricardo Iorio fue el fundador y principal compositor de Hermética. A propósito de esto, Claudio O’Connor aclara que nada sabe sobre la actualidad de su excompañero, ni tampoco si tiene alguna opinión formada sobre el trabajo de La H No Murió sobre los escenarios. “No tengo idea. Pero si me enterara de alguna opinión de él, me importaría tres pilines (risas). En realidad, nosotros no estamos pendientes de eso, sino de tocar y hacer un buen show, así que en el momento en que estamos sobre el escenario a todos nosotros nos importa que la gente la pase bien y tenga un espacio de esparcimiento, porque una banda de rock debe dar eso, debe dar joda (risas). No estamos postulados para ser presidentes o para arreglar el país, ni nada de eso. Queremos alegrar a los demás un rato y de paso divertirnos nosotros en el proceso. Volviendo a tu pregunta, que diga Ricardo lo que quiera, está todo bien y no pasa nada”.