A mediados los '80 casi todo Buenos Aires estaba fascinado con el líder y cantante del grupo "Sumo", el genial italiano llamado Luca Prodan.

Luca vino a la Argentina y nos cambió tantas cosas. Hizo todo lo que nosotros no nos animábamos a hacer. Y nosotros, que estábamos en e colegio secundario, crecimos escuchando sus canciones, leyendo sus reportajes y nos shockeamos ese 22 de diciembre de 1987 que se transformó en historia, mito y cultura de Buenos Aires.

El Rock Argentino no sería el mismo si él no hubiese llegado. Yo no sería el mismo.