CAMPEDRINOS los elegidos por TELEFE para la cortina de su nueva novela

El dúo de folklore más escuchado en plataformas acaba de lanzar PASIÓN PROHIBIDA, su nueva canción elegida por Telefe para ser la cortina de su nueva novela turca que va por las tardes.

Sergio y Agustín siguen consagrándose cada vez con más fuerza como uno de los nuevos valores en la escena musical, no solo como intérpretes sino como autores y compositores.

El dúo expresó en sus redes:

“…Dejamos en esta composición un sentimiento muy fuerte, de esos que tal vez no a todos les tocó: “Un final que me destroza el alma pero me da calma no tenerte más…”