'Animaciones Salvajes' es un proyecto del artista argentino Martín Ameconi, a través del cual, retrata con un estilo único y refrescante a artistas como Gustavo Cerati, Spinetta, Fito Páez, The Beatles y más.

¿Alguna vez te has imaginado cómo se verían algunos de los más grandes exponentes del rock en forma de personajes animados? No hace falta pensarlo más, pues ya es una realidad y gracias a 'Animaciones Salvajes' podemos disfrutar de divertidos relatos de artistas como Gustavo Cerati, Spinetta, Fito Páez, The Beatles y más, llevados a los dibujos en acción.

En la historia, personajes como Gustavo Cerati, Spinetta, Fito Páez, The Beatles, entre otros, han sido homenajeados de distintas maneras, para conmemorar su legado artístico y sus contribuciones a la música hispana pero, estamos seguros, que ningún esfuerzo se compara al que logró el artista Martín Ameconi con sus creaciones.

Motivado por Bob Dylan con la inspiración de productos culturales icónicos como Los Simpson y Bojack Horseman, en medio de la cuarentena, así nació esta producción, tal y como lo reveló el creador de 'Animaciones Salvajes' en una reciente entrevista a TN:

"El año pasado, durante la cuarentena más cruda de todas, estaba atravesando una desmotivación bastante grande en lo personal y en lo musical... Necesitaba tener un diálogo con alguien. Ahí aparecieron todos esos artistas que siempre me hablaron de alguna forma, sentí que era algo natural encararlo ahí... Hay muchos artistas que me gustan y no los incluyo en las animaciones porque no siento tan genuino mi diálogo interno con ellos... Los que están son los que han ayudado a vivir."

Martín Ameconi, la mente detrás de esta genialidad, también es músico, por lo que ha plasmado de manera transparente su diálogo artístico con sus más grandes referentes y este ha sido reconocido por algunos de sus grandes ídolos como Fito Páez, quien compartió en sus redes sociales una de sus animaciones:

"Yo no lo puedo creer para mí, él es Dios... Que me haya dicho palabras lindas para mí es muy fuerte, medio que todavía no caigo. Creo que voy a caer dentro de un tiempo. Lo mismo me pasó cuando Liliana Herrero y Jorge Drexler compartieron videos en sus historias."

¿Dónde ver "Animaciones Salvajes"?

El estilo único y refrescante de 'Animaciones Salvajes', la serie que retrata artistas como Gustavo Cerati, Spinetta, Fito Páez, Charly García, The Beatles y más, puede disfrutarse en su totalidad, de forma gratuita, a través del canal de Youtube de "El baile de los salvajes"