Desde este jueves hasta el sábado, se estrena un documental por día en la plataforma Disney + con material inédito de Los Beatles hecho por Peter Jackson.

La desesperada espera terminó para los Beatlemaníacos porque la serie documental de tres capítulos titulada "The Beatles: Get Back", creada, compilada, restaurada, editada y dirigida por Peter Jackson (el director neozelandés de "El señor de los anillos" y "El Hobbit") se estrena mañana jueves 25 de noviembre en la plataforma Disney +.

Peter Jackson realizó un arduo trabajo de 4 años a partir de filmaciones inéditas de las sesiones de grabación de la banda en 1969 que se hicieron para la somnífera película "Let it Be", estrenada en 1970 y que les valiera un Óscar de Hollywood como mejor música, pero nada más.

LA TECNOLOGÍA HACE VERLO COMO SI FUERA GRABADO AYER

Ahora, 50 años más tarde, y millones de avances tecnológicos de por medio, le fueron entregadas a Peter Jackson 60 horas de materiales inéditos en video y 100 horas de audio que habían sido descartados para aquel film, y que iban a constituir un especial para televisión que nunca se produjo.

Lo que podrá verse mejorado técnicamente y remasterizado en el documental que transmitirá Disney + será el proceso creativo de Los Beatles mientras escriben 14 canciones nuevas.

También, al mismo tiempo, ver como se preparan para su primer concierto en vivo en aquel 1969, después de más de dos años sin presentaciones en público. La última había sido en 1966.

Peter Jackson es la única persona en este medio siglo a quien se le permitió el acceso al material audiovisual que permaneció guardado en las bóvedas de Apple Corps., la compañía que maneja intereses creativos y negocios de Los Beatles.

EL RECITAL COMPLETO DE LA AZOTEA

Como frutilla del postre de este documetal en tres partes a estrenarse mañana por la plataforma paga de Disney, además de las sesiones de composición y grabación de la banda en Twickenham Studios y Apple Corps, The Beatles: Get Back mostrará por primera vez, el concierto completo de 42 minutos que dieron Los Beatles en la terraza de Apple Corps aquel memorable 30 de enero de 1969, su última actuación en vivo como grupo y en un concierto improvisado y gratuito, que no fue programado ni promocionado y que sólo pudo ser escuchado por aquel que hubiese estado ocasionalmente dentro de las tres o cuatro manzanas de las inmediaciones del edificio.