A sala llena, la orquesta "Juan de Dios Filiberto" celebró los 40 años de "Clics Modernos"

El álbum publicado el 5 de noviembre de 1983 fue homenajeado por la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto". El concierto contó con la curaduría, arreglos y orquestaciones de Juan "Pollo" Raffo.

Con la capacidad completa en la Ballena Azul del Centro Cultural Néstor Kirchner, la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" regaló una velada emotiva para celebrar y homenajear los 40 años del lanzamiento del disco "Clics Modernos", de Charly García.

El concierto contó con la curaduría, arreglos y orquestaciones de Juan "Pollo" Raffo, quien en el tramo final de las palabras que dirigió al auditorio invitó a "dejar los dinosaurios donde tienen que estar"; Lucía Zicos como directora invitada, y la participación especial del grupo tributo Piano Bar y el "alma matter" de Suéter, un Miguel Zavaleta que recibió, al igual que "la Filiberto", la ovación del público.

"Tema de Natalio", de Sui Géneris; "Hipercandombe", de La Máquina de Hacer Pájaros; y "Desarma y sangra", de Serú Girán, fueron algunos de los temas que el público pudo apreciar en el CCK.

También sonaron temas del álbum "Clics modernos", entre ellos "Nos siguen pegando abajo", "No soy un extraño", "Dos cero uno (Transas)", "Nuevos trapos", "Bancate ese defecto", "No me dejan salir", "Los dinosaurios", "Plateado sobre plateado (Huellas en el mar)" y "Ojos de videotape".

Con la voz de Tiago Galíndez, el coro ejecutado por Sofía Gaggioli, Pato Mașini en teclados, Sergio Álvarez en guitarra, Coco Utrera en bajo y Cristian Papalardo en batería, Piano Bar estuvo a cargo de la interpretacion de varios temas de Clics Modernos.

El álbum fue publicado el 5 de noviembre de 1983 y hace unos días cumplió su 40º aniversario, una fecha que motivó la inauguración de la "Charly García Corner", en una esquina de Nueva York, y una serie de homenajes, como el de anoche en la repleto Auditorio Nacional, también conocido como la Ballena Azul.

La Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan De Dios Filiberto" fue fundada por el emblemático compositor argentino Juan de Dios Filiberto en 1931 con el nombre "Orquesta Porteña". En 1948 fue integrada al ámbito del Estado nacional y en 1973 pasó a tener su actual denominación.

En la actualidad, reviste en la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación y su misión central es la difusión de música argentina y de los otros países latinoamericanos.