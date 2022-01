Janis nació en Port Arthur, Texas, su madre era ama de casa y su padre trabajador petrolero familia. Desde pequeña su sensibilidad por el arte se fue manifestando mientras a medida que fue creciendo, su cuestionamiento a lo establecido se expresó y llevó a que sus padres la definieran como una "generadora de conflictos".

Durante su infancia y una adolescencia transgredió límites, manifestándose en contra de ir a la Iglesia y el pedido de sus padres para que sea maestra.Su elección por vivir de manera rebelde y auténtica, le costaron la discriminación en distintos ámbitos como la escuela, donde le reprochaban "ser poco femenina", situación que la angustiaba mucho.

Durante su adolescencia Janis descubrió un género musical que tuvo su origen en las comunidades afroamericanas más pobres que expresaban su protesta a través de canciones tristes, melancólicas y desgarradoras: el blues. Escuchaba los discos de Bessie Smith, Ma Rainey o Lead Belly y tuvo grandes influencias como Odetta, Billie Holiday y Big Mama Thornton.

Llegó a desarrollar una habilidad vocal solo comparable con las cantantes negras de jazz y blues, sorprendiendo al público y a referentes de la música como Cass Elliot, vocalista de The Mamas & The Papas en el Pop Festival de Monterey (1967).

Comenzó a asistir a lugares marginales de Texas y Luisiana, donde interpreta a sus musas, todas afrodescendientes: Ma Rainey, quien fue la primera mujer en incorporar el blues a su repertorio; Bessie Smith, la que tuvo mayor relevancia en sus influencias, pero que murió en un accidente automovilístico a los 46 años y durante mucho tiempo su tumba permaneció sin nada que la identificara.

En 1970 Janis, junto con la hija de una antigua empleada de Smith donaron dinero para construir una lápida cuyo epitafio decía: “La más maravillosa cantante de blues en el mundo nunca dejará de cantar”; Big Mama Thornton en 1960 escribió y grabó Ball and Chain, canción que Janis reversionó y con la que dejó perplejo al público del festival de Monterrey; Billie Holiday, se convirtió en una de las primeras mujeres negras en cantar con una orquesta blanca y de componer temas que criticaban la xenofobia. Janis la escuchó mucho en adolescencia, y fue descubriendo que realmente podía cantar. También su amiga y amante Grace Slick, cantante de la conocida banda Jefferson Airplane, tuvo una importante influencia en ella.

A los 20 años viaja a San Francisco para intentar encontrar su libertad y logra dedicarse a lo que más deseaba: cantar. Aunque sus padres insistían en que fuera maestra, apoyan su decisión.

Si bien su carrera duró sólo 9 años, participó en tres bandas que representaban muy bien el talento natural de Janis, aunque era exigente cuando se trataba de afinación y varias veces manifestó su disgusto con los músicos que la acompañaban si no entraban en las notas en tiempo y forma. Las formaciones fueron Big Brother and the holding company (1966/1968), Kosmic Blues Band (1969-1970) y Full Tilt Boogie Band (1970).

Albert Grossman, manager de Bob Dylan, la descubrió en un bar de San Francisco y la ayudó a organizar su carrera. Actuó en conciertos inolvidables como el Festival de Monterrey Pop (junio 1967), donde a los 24 años deslumbró junto a Otis Redding y a Jimi Hendrix.

También se presentó en el mítico Festival de Woodstock (agosto 1969), en el Festival de Toronto, Canadá (septiembre 1970) y en el Festival Express de Alemania, entre otros. Janis fue una referente para miles de jóvenes que sintieron la música en los años 60 y muchos de ellos formaron parte del movimiento pacifista que se manifestó en contra de la intervención de EE.UU en la guerra de Vietnam y protagonizaron una rebelión contra los valores dominantes. El movimiento cada vez más amplio y heterogéneo resquebrajó el orden moral de la sociedad estadounidense establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Su viaje a Brasil

Con la banda The Kozmic Blues Band, Janis no estaba en su mejor momento musical ni personal, ya que quería alejarse un poco de la heroína. Decidió tomarse un respiro y tras dar un concierto en New York, en febrero de 1970 viajó con una amiga a Río de Janeiro a disfrutar del “o maior e mais lindo carnaval do mundo”.

En la playa de Ipanema conoció a David Niehaus, un profesor de colegio que viajaba por el mundo y que no tuvo ni idea de quién era Janis hasta el tercer día que pasaron juntos. Recorrieron juntos el país durante semanas, pero Janis volvió a Estados Unidos.

David quiso encontrarla para decirle que lo espere, que él iba a buscarla para proponerle vivir juntos y le envió un telegrama al hotel. "Te echo mucho de menos. Las cosas no son iguales cuando estás solo. Me podría reunir contigo en Katmandú cuando quisieras, pero a finales de octubre es la mejor temporada. Te quiero, nena. Más de lo que tú sabes".

Janis nunca recibió el telegrama, porque llegó horas más tarde a su muerte. Ocho meses después de su viaje Janis Joplin falleció a los 27 años en la habitación de un hotel en Los Ángeles, donde estaba instalada para grabar su álbum Pearl. Ese disco, que fue publicado como una gran elaboración póstuma, conquistó a miles de adolescentes, jóvenes y adultos con sus canciones.

Hasta hoy Janis sigue cautivando con sus canciones e influyendo en el arte de la interpretación y del sentimiento. Su manera única de elevar la euforia, la alegría, la rebeldía estremece al escucharla, mientras de repente puede sumergirnos en la melancolía. Su voz es y seguirá siendo eterna.