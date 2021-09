Por Marita Oliveri... Murió a los 27 años en una habitación de hotel, nunca se supo bien cuáles fueron las causas. Lo que sí se sabe, es que Jimi Hendrix pasó a la historia.

Considerado el mejor guitarrista de la historia, hoy se cumplen 51 años de la muerte de Jimi Hendrix. Con apenas 27 años, el joven dejó un legado que pasará a la historia.

“Quiero hacer música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad”. Así lo expreso un Jimi soñador, que mantuvo su meta hasta el último concierto.

A pesar de que su carrera profesional duró solo cuatro años, es uno de los mejores guitarristas de la historia. El paseo de la fama lo describe como «Indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock».

Revolucionó el instrumento, logró fundir el rock y el blues con la más pura psicodelia de los años ’60. Como grandes leyendas, pertenece al club de los 27: Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison…

Jimi Hendrix, un magnate de la guitarra

Fue expulsado del colegio por “avanzar” ante una chica blanca, se alistó al ejército como paracaidista y luego viajó a Londres para formar parte de la industria musical.

Fue Chas Chandler, bajista de The Animals, quien apostó completamente por él. Lo había escuchado tocar, y fue tal la confianza que depositó en Hendrix que dejó su puesto en la banda de Eric Burdon y se convirtió en su fiel compañero.

Representante, productor, confidente, protector y amigo de ese Jimi Hendrx anónimo a quien le brindó todo y más. Chandler es el responsable de que hoy la figura de Hendrix sea un ícono de la música de los sesenta.

Linda Keith, la mujer de Keith Richards, también tuvo algo de crédito en su éxito: lo fogoneó tras verlo tocar con los Squires, en el The Cheetah Club.

Hizo su debut en 1966 como telonero de Johnnie Hallyday y tuvo buena recepción. A finales de ese año, hizo su aparición maestra en “Scotch of St. James”. Un mar de sensaciones que emanaba esa guitarra zurda y que haría trastabillar el liderazgo del mismísimo Dios blanco del blues, Eric Clapton.

Con apenas 23 años, Hendrix conquistó Londres. Se transformó en el Dios negro del blues y sorprendió al mundo con un sonido que hasta los más grandes músicos anhelaban conseguir.

En un año y medio (de mayo de 1967 a octubre de 1968) Jimi Hendrix editó sus únicos tres discos de estudio. Are You Experienced, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland, son sus trabajos y cambiaron el rock para siempre.

Holly George-Warren de la revista Rolling Stone habló sobre el talento del músico, y dejo en claro por qué hoy Hendrix es historia.

“Hendrix fue pionero en el uso del instrumento como una fuente de sonido electrónico. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión, pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido igual de personal que el blues con el que comenzó.”

Las teorías de su muerte

Un viernes 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix era declarado muerto, ahogado en su propio vómito. La versión “oficial” expone la impericia de unos enfermeros que lo pusieron boca arriba en la ambulancia, tras encontrarlo inconsciente en la habitación del hotel en Notting Hill.

Había mezclado barbitúricos con vino en cantidad. Sin embargo, luego comenzaron a salir otras hipótesis, aunque algunas más descabelladas que otras.

Una de ellas habla de asesinato de parte de Michael Jeffery. El presunto asesino era su manager y, según el libro Rock Roadie de James Wright, éste pensaba que Jimi estaba por abandonarlo, y no quería perderse el multimillonario seguro de vida que había contratado.

Otra exponía que se trató de un suicidio por una vida infeliz; instigada por la CIA, en una época de revueltas raciales (Hendrix era un negro adorado por los blancos); y, la oficial, asfixiado en su vómito por unas potentes pastillas para dormir mezcladas con alcohol.

Sin buscar indagar en dudas que no obtendrán respuestas, solo nos queda disfrutar de los Hendrix dejó y hacer valer aquel talento innato que sorprendió al mundo entero.