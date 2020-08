Ariel Mazzocchi, es hoy integrante de la poderosa banda campanense Demócratas pero hubo una época en que lideró su propio proyecto solista, ARIEL & MANSOS LOCOS. Puro rock; puro reggae local… ¿Te acordás?. Te lo recordamos…

Proyecto que duró algunos años y “en el cual tuve la responsabilidad (casi en su totalidad) de hacerme cargo de toda la composición musical. las letras de la banda, algo que antes no me había pasado nunca, conducir un grupo de personas, organizar los shows, y llevar a cabo la parte artística de un grupo musical no es tarea fácil. Por suerte mucha gente me brindó su ayuda”, contó Ariel por las redes sociales.

Esta canción formó parte de lo que iba a ser el primer material discográfico, que nunca vio la luz por diferentes razones. Puede que el momento sea ahora…