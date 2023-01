Los Beatles hacen su última presentación. Casi dos años y medio después de haber tocado en San Francisco en agosto de 1966, en un show que marcó su retiro de los escenarios, la banda de Liverpool ofrece en Londres un improvisado concierto en la terraza de Apple, como cierre del disco y la película Let It Be. Tocan cinco temas (repiten “Get Back” en el cierre, así que en total son seis canciones) en lo que resulta su actuación final.