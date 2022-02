El ataque de un perro a una nena de 7 meses volvió a poner bajo la lupa la tenencia de mascotas conocidas como "peligrosas". La palabra de un especialista.

Luego de que una beba de 7 meses quedara en estado crítico tras ser atacada por un pitbull en su casa de Morón, se reavivó el debate en relación a las distintas personalidades de los perros y resurgió la pregunta de si existen o no las "razas peligrosas".

En relación a esto, el conductista canino Roberto D. Bastianelli sostiene que "decir que un perro es peligroso por su raza es como decir que un auto es peligroso por su marca" y agrega: "La agresión o la peligrosidad no depende de la raza ni de las características físicas, depende del individuo".

En ese marco, el etólogo se encarga de explicar por qué, si no hay relación entre la raza y la peligrosidad, son tantos los ataques protagonizados por pitbulls. "Simple: están de moda", dice en diálogo con INFOCIELO, e ilustra: "Si yo tengo diez perros, nueve ovejeros y un labrador. ¿Cuál es la probabilidad de que me muerda un labrador?".

Para aclarar aún más el concepto, el "psicólogo canino" usa otra comparación: "Si usted no sabe manejar y para aprender se quiere subir a un Ferrari, seguro se accidenta. Busque un auto poco potente para comenzar y alguien que le enseñe. Algo similar sucede con los perros: si yo no tengo experiencia, no busco un perro grande, busco uno pequeño y a un profesional que me enseñe a educarlo y controlarlo".

"Culpar al perro es como si culpase al auto de atropellar a alguien", amplía el especialista, y remarca: "La culpa no es del auto, es del conductor. La culpa no es del perro, siempre es de su dueño. Basta de culpar al perro, el perro no razona, el que tiene que razonar es el dueño".

De esta manera, la recomendación de Bastianelli para quienes no cuentan con experiencia en tenencia de animales es adoptar perros pequeños. "Téngalo dentro de su casa, vacunado, castrado y educado. Y si sale a la calle, que lo haga con collar, correa, bozal, junto al dueño y con las bolsitas para levantar las heces".

El ataque que reavivó el debate ocurrió en las últimas horas en Morón, cuando una beba de 7 meses fue mordida por un perro pitbull con el cual convivía.

Producto de las mordidas, la nena resultó con fracturas de costillas y con un pulmón perforado, por lo que quedó internada en estado crítico y con respiración asistida en el Hospital Posadas.