El toro más salvaje que cambió la historia del boxeo

No hay explicación alguna para que, hace 100 años, alguien decida ponerle el mote de “la pelea del siglo” a aquella pelea, a aquel auténtico choque de trenes que fue aquel combate de boxeo en el Polo Grounds de Nueva York en 1923.

William Harrison “Jack” Dempsey, “ the Manassa Mauler o el Matatador de Manassa” para nuestra lengua llegaba al combate como el campeón mundial de los pesos pesados y nunca había probado una mano argentina. Del rival de Dempsey los medios norteamericanos no sabían demasiado, muchos de ellos escribieron por primera vez la palabra Junín o Provincia de Buenos Aires, antes de presentar al campeón argentino Luis Ángel Firpo.

Firpo, nacido el 11 de octubre de 1895, presentó un físico imponente para ser el primer argentino en pelear por el título pesado en la historia: el metro noventa de estatura, los 98,2 kilos y su récord de 26 victorias con 22 KO abrían las puertas del sueño de un campeón argentino en las páginas doradas del boxeo.

Las 90.000 personas que colmaron un escenario que habitualmente era de Beisbol le dejaban, al evento cubierto por más de mil periodistas, más de un millón de dólares de recaudación. Lo que para muchos fue “la pelea del siglo” se transformó en “el robo del siglo”.

Aquel cruce de titanes duró apenas dos rounds y tuvo a un Firpo desatado que, a fuerza de golpes, sacó a Dempsey del ring. Aquel terrible impacto había llegado tras la primer caída del juninense que volvió desbocado para ganarse el apodo con el que lo recuerda la historia: “El toro salvaje de las Pampas”.

Hay dos libros que hablan puntualmente y en detalle de esta pelea: “El match Firpo- Dempsey por el campeonato del mundo”, de Félix Bunge (1933) y “100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios”, mucho más reciente y escrito por Diego Morilla, Carlos Irusta y Ernesto Cherquis Bialo, en ambos se cuentan detalles impactantes de aquel duelo, sobre todo sobre la gran incógnita de cuánto tiempo estuvo el campeón fuera del ring, por qué no se hizo el conteo, cómo estaba Firpo y lo que pasó después.

Según el texto de Morilla “Firpo estuvo casi el mismo tiempo caído que de pie”( tuvo siete caídas y 1,45 en la lona, la mitad de un round), sin embargo, ya había sido víctima de una manipulación ya que aún constatada la fractura dislocada en el codo” del argentino, el médico de la Comisión le ofreció acomodárselo de un tirón y mantenerlo vendado hasta el inicio de la pelea.

Sin embargo, la historia recuerda como Dempsey voló entre las cuerdas para dar contra el público: los escritos cuentan que el de Manassa cayó sobre un periodista (Jack Lawrence) y sobre un operador de Wester Unión (Perry Grogan) y que entre ellos dos, más varios de los presentes sumaron casi 30 manos para devolver al campeón al ring. Un campeón herido en su frente ya que su cabeza había impactado contra una máquina de escribir.

En las imágenes que podrán ver al final de este texto notarán que aquella secuencia dura no más de 5 segundos y es algo que tiene que ver con los recortes realizados, si tenemos en cuenta lo que alguna vez contó Leo Britton, gerente para nuestro país de la empresa RKO: la secuencia tiene alrededor de 17 cortes por lo que podemos tener un mínimo de 15 segundos de Dempsey fuera del ring.

Al regreso del campeón americano Firpo no podría con el físico propio ni con el ajeno. Caería dos veces más y el final le daría paso a la leyenda. “The Wild Bull of The Pampas” había dejado más que una huella. De hecho, el pleito fue el impulso necesario para el deporte que, por ese entonces, se veía con recelo y estaba prohibido en nuestro país. Firpo continuó con su carrera hasta 1926 y con 31 años (y con la economía bien manejada) parecía que se retiraba, pero 10 años después regresó para despuntar el vicio y decir adiós por abandono ante Arturo Godoy en 1936.

Retirado del boxeo se dedicó al campo y nunca dejó de visitar su Junín natal. En 1954 recibió el título de Caballero del Deporte, su pelea le dio entidad del Día del Boxeador argentino a cada 14/9. El toro salvaje murió en Buenos Aires, un 7 de agosto de 1960 con 65 años, víctima de una insuficiencia cardíaca.