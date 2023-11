Columna de opinión: "¿Qué hacer?"

Por Arturo Remedi... La deriva hacia la derecha del gobierno actual, desembocó con Milei-Macri en la Rosada.

El corrimiento a la derecha de la fórmula del peronismo tampoco garantizó un triunfo sobre la ultraderecha. Parecería que los electores optaron por el modelo de derecha verdadero, no por la copia o segunda marca.

Cuando en marzo del 2022 la mayoría de los miembros de las bancadas de diputados y senadores del peronismo apoyados en bloque por Juntos por el Cambio, aprobaron el acuerdo con el FMI, que le dio validez legal al préstamo que los usureros internacionales le otorgaron al ex presidente Macri, dio comienzo la debacle del gobierno de Alberto Fernández.

En esa instancia el kirchnerismo, aunque voto en contra, solo hizo eso. Es decir, no movilizo, ni tuvo una posición activa contra el acuerdo. Recordemos que en los debates en ambas cámaras no hicieron uso de la palabra para explicar al pueblo la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Cristina incluida.

En estos momentos se está verificando, a la luz de la estampida de los precios de los alimentos, quien está gobernando: son los mercados. Es decir, el gran capital concentrado, los formadores de precios, entre ellos Arcor, Unilever y Molinosor ejemplo que enviaron nuevas listas de precios con incrementos de entre un 35 y 40 %.

Surge aquí una pregunta urgente. ¿Las centrales sindicales defenderán, por fin, el salario de lxs trabajadorxs o van a seguir mirando, como hasta ahora?

Es la inflación y la caída de los salarios

El constante aumento de los precios, fundamentalmente de los productos de la canasta básica fue horadando sistemáticamente el poder adquisitivo de los salarios mientas el gobierno de Fernández y los 3 ministrxs de economía que pasaron no querían, no podían, no acertaban a controlarlos.

Nunca se les ocurrió algo tan elemental como aplicar las sanciones contempladas en la Ley de Abastecimiento para tratar de domar a la bestia.

Un poco más de 40 % de pobres, cerca del 60 % de las infancias en la pobreza y buena parte de lxs asalariadxs bajo la línea de pobreza, a pesar de tener trabajo en blanco, fueron seguramente, algunos de los ingredientes del coctel que fueron agitando los “libertarios “para terminar de tomarse el trago el domingo pasado.

Es poco probable que el discurso descabellado del “Peluca” Milei hubiera tenido la misma efectividad con una situación económica “normal “, es decir sin estos niveles de pobreza, impactando directamente en la base electoral peronista.

A pesar de esta situación que describimos, que estaba a la vista de todos, el gobierno otorgo una módica suma fija de aumento salarial y algunas otras medidas paliativas, como la devolución del IVA, eliminación del impuesto a la 4 ° categoría etc ya en tiempo de descuento, cuando había perdido varios millones de votos y el precipicio estaba a la vista.

¿Qué hacer?

La situación se complica aún más para que las fuerzas populares puedan enhebrar un plan de resistencia al ajuste del gobierno Milei, ya que el programa “motosierra “, de privatizaciones, eliminación de ministerios que hacen al “estado de bienestar” (Salud, Educación, Trabajo, Mujer etc), “reforma” laboral y recortes a diestra y siniestra, fue explicitado claramente por Milei y su vice Villarruel.

Milei no apelo al clásico “si decía lo que iba a hacer no me votaban” (Menem) o al “vamos a dejar lo que está bien y corregir lo que no “(Macri).

Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿los votantes de este experimento de extrema derecha son conscientes de esto o solo vieron la peluca que volaba al viento y la verba inflamada?

Seguramente estamos presenciando el nivel más bajo de conciencia política de nuestro pueblo de los últimos tiempos.

No sabemos si la respuesta de los sectores populares directamente afectados por el ajuste recargado que habrá de ensayar Milei será inmediato.

Pero seguramente la enorme tradición de movilización y organización popular tarde o temprano saldrá a la palestra.

Eso es lo que hay que hacer.

¿Con que conducción política?

Eso está por verse...