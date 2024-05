Aporte para el fomento de inversiones en el Partido de Zárate por Ricardo Runza

Independientemente del contexto económico del país, todo Municipio debe tener una visión de

desarrollo para su jurisdicción.

En un Partido bonaerense esto implica para el gobernante municipal tener una cosmovisión superior a la ciudad cabeza del Partido. No es una cuestión del presente. Es para construir un futuro. Esto requiere seriedad y sobre todo profesionalismo.

También ambición. Entender el mundo y su contexto. Conocer el mercado de inversiones (grandes, medianas y pequeñas) a lo cual se apunta y sobre todo un conocimiento profundo de su territorio. Técnicamente se debe contar con un análisis mínimo de Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas (FODA).

Cuando el escenario involucra además una recesión económica, con despidos masivos, gente protestando, un cuadro de morosidad en el pago de tasas que compromete la recaudación y la estabilidad del tesoro municipal, con ingresos coparticipables en riesgo, más que nunca en este contexto un Intendente responsable tiene que actuar con un perfil de estadista y no como un pillo pueblerino. Su visión debe apuntar a dar esperanza porque es imposible en el corto plazo absorber desocupados en la planta municipal o generar oportunidades inmediatas de trabajo.

El Municipio tiene que estar en acción y demostrarlo. Si el escenario económico es de una evolución positiva, con más razón aun debe implementarse una visión de largo alcance que permita abrir ventanas de oportunidad y explotarlas.

Pero esto no se puede realizar por un twit a Elon Musk, tal como el Intendente Marcelo Matzkin hizo hace muy poco. Eso es precisamente todo lo contario a lo que hay que hacer. Elon no va venir a Zárate por un twit escrito en español. Tal vez esa picardía alcance para salir como nota de color en un medio nacional y que el nombre del Intendente Matzkin resalte entre los dos mil intendentes del país, pero Elon no va a invertir en Zárate por la calidad gastronómica que, según el Intendente, aquí existe. A propósito ¿Hay en Zárate algún local gastronómico con alguna estrella Michelin? Creo que no. Todo fue tan burdo. ¿Quién habrá sido el descriteriado que lo asesoró? ¿Por qué esa decisión de amateur? No se tomó siquiera nota de quien es el personaje.

No leyeron su biografía. Las inversiones no se hacen por un twit. Involucran un estudio, un proyecto. No se puede partir desde la tesis que el inversor es un irresponsable. Aún los que tienen menos aversión al riesgo. Nadie es estúpido. Además no se puede hacer esto desconociendo la realidad automotriz, del mercado global, del mercado específico de los autos eléctricos. Sin saber los planes de expansión y la situación financiera de TESLA.

Por ejemplo, en México, TESLA manifestó como necesidad para invertir allí un predio de 1300 Ha. ¿Dónde hay esa cantidad de hectáreas en la ciudad de Zárate?

Y hete aquí otra manifestación más de la precariedad intelectual del Intendente y de quienes lo secundan. En la ciudad de Zárate no se puede hacer ninguna inversión de esta naturaleza.

En el Partido de Zárate, tal vez sí. ¿Cuándo van a notar la diferencia entre ciudad y Partido? El virus de la distorsión cafarista los infectó a todos.

Este problema de alcance corto en la visión del Intendente puede verse con claridad en la página web del Municipio dedicada a Invertir en Zárate. Es de una rusticidad intelectual alarmante. En dicha página se colocan los logos de todas las empresas que han invertido en la ciudad.

Pero ninguna de ellas invirtió en la ciudad. Lo hicieron sí en el Partido de Zárate. Allí se muestra un plano de la ciudad y se habla de infraestructura de la ciudad ¿Cuál infraestructura? Ni el puente Zárate Brazo Largo ni las rutas nacionales ni provinciales se encuentran en la ciudad.

Todo se encuentra en el Partido. Nada en la ciudad. Ni siquiera pusieron el plano catastral actualizado recientemente del territorio del Partido de Zárate donde se delimitan las zonas industriales, urbanas, residenciales y rurales. Pero lo más estrafalario son los formularios en la web para los inversores. Es inimaginable pensar que Elon Musk llenará ese formulario.

Tal vez, quien esté dispuesto a invertir en un kiosco en algún barrio de la ciudad cabecera del Partido se vea tentado a hacerlo. Pero un inversor de escala no. La precariedad es absoluta. La ignorancia desborda hasta el ridículo. En nuestro distrito hay grandes empresas nacionales y multinacionales.

Tienen profesionales muy competentes, formados y de alto vuelo. Matzkin debe haber sido el hazmerreir entre ellos. Intendente, esa actitud de pícaro pueblerino nunca va a traer inversiones a nuestro Partido.

Tiene que superar esa actitud. Venimos de 16 años de un gobierno municipal bajo un Intendente de pobrísima formación académica, con complejo de inferioridad en su personalidad y aires de pícaro que solo trajeron más villas miserias, un Partido abandonado sin gobierno y hasta una ciudad dinamitada en sus servicios e infraestructura. Eso sí se malgastaron muchísimos millones de pesos en todos esos años en parquizaciones y raras inversiones de infraestructura urbana.

La prueba del despilfarro es esa peatonal que continua desde el Parque Urbano hacia la vieja estación del tren Urquiza con iluminación por pantalla solar. Todo un monumento, a la vista de todos los que quieran ver, del despilfarro y ¿de la corrupción? Una cuestión clave para cambiar.

El Partido de Zárate debe ser unos de los distritos bonaerenses con mayor potencial para las inversiones de todo tipo. Inversores dispuestos a hundir millones de dólares pueden ser atraídos si se sabe vender el Partido. Es necesario un plan de acción. Focalizado y complejo porque no es una tarea fácil. Y así como Zárate tiene ventajas, también tiene desventajas poderosas. El distrito

necesita cambios profundos. TESLA no va a invertir con la Cooperativa Eléctrica como distribuidor minorista. Hay temas que son espinosos pero que requieren un estudio profundo y un debate serio de cara a la sociedad. Necesitamos superar la provisión de servicios bajo el

formato que Osvaldo Caffaro nos legó.

El Partido requiere salir de esa visión de Conurbano que quiso imponer Cáffaro. Zárate debe ser

la puerta de entrada al poderoso y productivo noreste bonaerense. Por eso integramos la

Segunda Sección Electoral.

Un sinfín de cuestiones complejas implica llevar a cabo solo esta visión. Zárate puede atraer no solo inversiones de la industria automotriz.

Puede hacerlo en materia de puertos, aeropuertos, logística, biocombustible, frigorífica, alimenticia, agrometalmecánica, industria del conocimiento, entre otras muchas más. Interactuar con las grandes empresas sitas en nuestro territorio y en Campana es fundamental. Desde Zárate se puede brindar aportes a su cadena de valor y a sus planes de expansión. Por supuesto, esto NO debe ser de ninguna manera una cuestión de economía planificada desde el Estado.

Se tiene que buscar sinergia e intereses comunes. El Municipio debe ser un aliado y así debe ser percibido. Por lo actuado hasta ahora, parece que el gobierno municipal desconoce lo que se tiene y lo que puede ampliarse. No se sabe que se produce en Zárate y en la zona lindante de su influencia que incluye también al sur de la Provincia de Entre Ríos y hasta el Uruguay. Zárate debe ser un punto de interés para Brasil.

El Partido de Zárate tiene ventajas comparativas extraordinarias con respecto a otros partidos bonaerenses. Tiene una infraestructura envidiable. Pero necesita mejoras y también expansión.

Aquí hay un amplio campo para la obra pública. Proyectos que pueden suscitar la atención de organismos internacionales multilaterales de crédito y también ejecución privada. Pero cuando se carece de la visión adecuada, estas cuestiones quedan ocultas. Es comprensible cuando no se puede con cuestiones mínimas en los emplazamientos urbanos del Partido y con tantas necesidades básicas insatisfechas en la población. Pero esto no puede de ninguna manera constituirse en una barrera para implementar una visión de grandeza y prosperidad para todo el distrito.

Por ello, se necesita presentar todas las iniciativas de mejora de infraestructura a nivel de anteproyecto o como presentaciones audio visuales y maquetas digitales y/o físicas sobre la infraestructura pública necesaria para promover la inversión pública y privada sobre nuevos puertos, el aeródromo, puentes (como por ejemplo, para romper el aislamiento de la isla Talavera y conectarla al complejo Zárate Brazo Largo), corredores y nudos viales y ferroviarios, asfalto de rutas, interconexión eléctrica y de servicios que excede por lejos las necesidades del

simple bacheo de calles de la ciudad y de asfalto y servicios de los innumerables microbarrios que pululan caóticamente en toda la traza urbana. Tanto la ciudad cabecera, Lima, Escalada como todo el ámbito del Partido necesitan cambios. Y estos tienen que ser diseñados por

equipos profesionales multidisciplinarios. Esto necesita dinero. Mucho dinero. Y debe ser prioritario porque es un mejor futuro para todos.

El Partido de Zárate necesita de un plan de marketing a nivel mundial, regional y nacional. Es mucho más que un logo. Debe estar presente en ferias y exposiciones. En revistas y programas especializados. Se debe trabajar con el Gobierno Provincial y con el Nacional. Con los Ministerios de Economía y la Cancillería.

Es necesario tener relación con Embajadas y cámaras empresariales. No se puede hacer esto con cuatro pelagatos del municipio. Menos con los funcionarios políticos del cafarismo y los propios que el Intendente eligió que lo acompañen. Si él quiere ser un cambio, Marcelo Matzkin tiene que rodearse de otra clase de personas a su alrededor. El Partido y su gente necesitan profesionales con otro vuelo. Hay que salir del bajo vuelo. Para eso ya tenemos veinte concejales que nos muestran esa mediocridad a plena potencia.

Mucha gente necesita este cambio y aunque parezca mentira la provincia y el país también. El Partido de Zárate puede hacer un aporte extraordinario. Intendente Matzkin no desperdicie esta oportunidad.