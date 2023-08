WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares a partir de este martes 1º de agosto

Varios modelos de celulares que no podrán usar WhatsApp a partir de este martes 1º de agosto. La lista incluye a los dispositivos que ya no pueden recibir las actualizaciones de la app y que, por lo tanto, no son aptos para utilizar el servicio.

El servicio de mensajería lanza actualizaciones con frecuencia que cuenta con nuevos recursos. Es así que los dispositivos reciben actualizaciones que implementan las novedades y deben mantenerse al día para poder tener sus cuentas activas y no sufrir ningún inconveniente.

Algunos modelos quedan antiguos y no pueden recibir las actualizaciones de WhatsApp, por no contar con la versión más reciente del servicio de mensajería y quedan fuera de la plataforma. Entre los celulares aparecen dispositivos con iOS y Android.

Aquí el listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del primero de agosto:

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Wiko Cink Five

Winko Darknight